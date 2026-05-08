Apple розробляє iPhone з голографічним дисплеєм: що про нього відомо

Новий тип екрана відображає об'ємне зображення без спеціальних окулярів або гарнітури.

У найближчі роки iPhone можуть отримати принципово нові дисплеї – голографічні панелі виробництва Samsung, здатні формувати об'ємне 3D-зображення. Про це повідомляє портал MacRumors.

У ланцюжку поставок та серед інсайдерів з'явилися обговорення смартфона під кодовою назвою "Spatial iPhone". Головна ідея – екран нового типу, який здатний створювати відчуття глибини та 3D-об'єктів без окулярів або гарнітури.

Суть технології в тому, щоб картинка сприймалася як тривимірна та змінювала ракурс залежно від того, під яким кутом на неї дивляться. Тобто екран створюватиме ілюзію об'єктів, що виходять за межі дисплея, а користувач зможе розглядати їх з різних боків.

За попередніми даними, екран також підтримуватиме роздільну здатність 4K для звичайних 2D-завдань, а новий ефект голографічної глибини активуватиметься за потреби. Це називають принципом "Zero Clarity Loss" – спробою уникнути погіршення якості зображення, характерного для старих 3D-екранів з лінзовими решітками.

Проєкт поки що перебуває на ранній стадії досліджень і розробок. Орієнтовні терміни появи подібних технологій у смартфонах – не раніше 2030 року.

Як підкреслює MacRumors, інтерес Apple до голографічних і 3D-екранів без окулярів не вщухає вже майже два десятиліття. Ще у 2008 році яблучний бренд подавав патент на систему автостереоскопічного екрана з відстеженням положення користувача. А у 2014 році з'явилися перші чутки про створення 3D-дисплея для iPhone.

Усі чутки та витоки вказують, що цієї осені головним анонсом від Apple стане перший складаний iPhone з повністю гладким екраном без помітної складки на місці згину. За різними оцінками, пристрій може коштувати від 2000 до 2400 доларів.

А в найближчі місяці Apple представить iOS 27, яка стане першою мобільною операційною системою, орієнтованою на складаний формат.

