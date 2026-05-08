Дрони завдали удару по двох об'єктах у Грозному (відео)

Один із ударів припав на ділянку за два кілометри від резиденції Кадирова.

Українські безпілотники атакували місто Грозний. Як пише ASTRA, під ударом опинилися майдан біля вокзалу поруч із будівлею ФСБ та район Ханкали, де розташована одна з найбільших військових баз Росії.

Зазначається, що в Ханкали (передмістя Грозного) базується штаб 42-ї гвардійської мотострілецької Євпаторійської Червонопрапорної дивізії (в/ч 27777), що входить до складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

Своєю чергою залізничний вокзал розташований у центральній частині Грозного. Від нього всього 120 метрів до республіканського управління ФСБ по Чечні та менше двох кілометрів від резиденції Рамзана Кадирова.

Пізніше в Мережі з'явилися відео з ближчої відстані, що підтверджують щонайменше два успішні прильоти в зазначених локаціях.

Чеченська влада поки що ніяк не прокоментувала цю атаку.

Як писав УНІАН, СБУ завдала вже третього удару за останні два тижні по нафтопереробному заводу "Пермьнефтеоргсинтез" і нафтоперекачувальній станції "Пермь" у російському місті Перм, розташованому більш ніж за 1500 кілометрів від кордону. За даними спецслужби, в результаті атаки дронів на НПЗ загорілася установка первинної переробки нафти, а на станції "Транснефти" було уражено один із резервуарів.

Також ми повідомляли, що в ніч на 7 травня Сили оборони України вразили в районі Каспійська малий ракетний корабель проекту 22800 "Каракурт", який є носієм крилатих ракет "Калібр".

