Дрони завдали удару по двох об'єктах у Грозному (відео)

Українські безпілотники атакували місто Грозний. Як пише ASTRA, під ударом опинилися майдан біля вокзалу поруч із будівлею ФСБ та район Ханкали, де розташована одна з найбільших військових баз Росії.
Зазначається, що в Ханкали (передмістя Грозного) базується штаб 42-ї гвардійської мотострілецької Євпаторійської Червонопрапорної дивізії (в/ч 27777), що входить до складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу.
Своєю чергою залізничний вокзал розташований у центральній частині Грозного. Від нього всього 120 метрів до республіканського управління ФСБ по Чечні та менше двох кілометрів від резиденції Рамзана Кадирова.
Пізніше в Мережі з'явилися відео з ближчої відстані, що підтверджують щонайменше два успішні прильоти в зазначених локаціях.
Чеченська влада поки що ніяк не прокоментувала цю атаку.
