Через Трампа ставлення до США у світі зараз гірше, ніж до Росії, - опитування

В опитуванні взяли участь понад 94 000 респондентів у 98 країнах.

Глобальне сприйняття США погіршилося другий рік поспіль і зараз є гіршим, ніж ставлення до Росії. Як пише Reuters, про це свідчить щорічне дослідження Фонду Альянсу демократій, що базується в Данії.

Згідно з даними дослідження, США також найчастіше називали у відповідь на запитання, яка країна становить найбільшу загрозу для світу, після Росії та Ізраїлю.

В опитуванні не уточнювалися деталі використаних критеріїв, але Альянс заявляє, що його метою є захист і просування демократичних цінностей.

Відео дня

"Швидке погіршення сприйняття Сполучених Штатів у світі сумне, але не шокує. Зовнішня політика США протягом останніх 18 місяців, серед іншого, поставила під сумнів трансатлантичні відносини, запровадила широкомасштабні тарифи та погрожувала вторгненням на територію союзника НАТО", – сказав засновник альянсу та колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Опитування "Індекс сприйняття демократії", яке ранжує сприйняття країн від -100% до +100%, показало, що хороше сприйняття США знизилося до -16% з +22% два роки тому, що ставить їх позаду Росії з -11% та Китаю з +7%.

Опитування проводилося соціологічною компанією Nira Data з 19 березня по 21 квітня, ньому взяли участь понад 94 000 респондентів у 98 країнах. Сприйняття країни вимірювалося у вибірці з 46 600 респондентів у 85 країнах.

Звіт було опубліковано напередодні Копенгагенського саміту з питань демократії, який відбудеться 12 травня.

Ставлення до США в світі

Як повідомляв УНІАН, більшість британців вважають, що США є негативною силою у світі, а війна в Ірані продовжує погіршувати трансатлантичні відносини.

Згідно опитування, 53% жителів Британії бачать Америку негативною силою на глобальному рівні. У грудні ця цифра досягала 35%.

Водночас 29% опитаних вважають, що США відіграють позитивну роль у світі. В грудні цей показник становив 41%.

Останні дані свідчать про те, що майже 65% дорослих британців зараз вважають, що США зазвичай створюють проблеми для інших країн, що на 19% більше, ніж у грудні. Лише 22% стверджують, що Америка допомагає вирішувати проблеми інших держав, що на 14% менше, ніж минулого року.

Також 57% британців вважають, що США ставлять під сумнів своїх союзників по всьому світу, тоді як 27% кажуть, що США підтримують союзників, що є зниженням порівняно з 40% у грудні.

Вас також можуть зацікавити новини: