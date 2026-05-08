'На голодному пайку': Ігнат заявив про складну ситуацію з ракетами до систем ППО

Він зазначає, що дефіцит такий, що доводиться просити по декілька ракет.

Україна має великий дефіцит ракет до систем ППО, бо за зимовий період пережила 15 масованих атак по енергетиці. Про це сказав в інтерв’ю в телемарафоні сказав начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"Сьогодні ми опинилися "на голодному пайку" з ракетами, тому є певна проблематика з постачанням", - зазначив він.

При цьому Ігнат додав, що представники Повітряних сил України майже цілодобово працюють на "Рамштайні" та в інших переговорних групах, де доводиться просити буквально по декілька, 5-10, ракет до систем PAC-3, NASAMS, IRIS-T та інших.

Він наголосив, що Україна витрачала дуже багато ракет, бо в зимовий період пережила 15 великих масованих обстрілів Росії по енергетиці, тому запаси вичерпуються і потребують якнайскорішого поповнення.

При цьому військовослужбовець нагадав, що конфлікт на Близькому Сході збільшив попит на системи ППО та боєприпаси до них.

"Сьогодні пускові установки, які стоять у складі певних підрозділів і батарей, напівпорожні, це ще, м'яко кажучи, мають обмежену кількість ракет, але й вони повинні бути роззосереджені", - наголосив Ігнат.

За його словами, йдеться про їхній розподіл між регіонами, щоб захист був усюди.

Дефіцит ракет до ППО - що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня військовий експерт Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" зазначав, що в найближчі місяці слід очікувати, що поставок ракет-перехоплювачів, здатних збивати російські балістичні ракети, може не бути.

За його словами, РФ цим скористається і від цього постраждає цивільне населення України.

Дикий зазначив, що фронт України від США не залежить, але у плані ППО така залежність є. При цьому він нагадав, що перехоплення балістики - це виключно робота систем Patriot, до яких потрібні специфічні ракети.

За його словами, вже абсолютно очевидно, що їхні поставки надовго припиняються хоча б тому, що понад тисячу ракет до Patriot було вистріляно по "Шахедах" на Близькому Сході.

