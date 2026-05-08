'На голодному пайку': Ігнат заявив про складну ситуацію з ракетами до систем ППО

Україна має великий дефіцит ракет до систем ППО, бо за зимовий період пережила 15 масованих атак по енергетиці. Про це сказав в інтерв’ю в телемарафоні сказав начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.
"Сьогодні ми опинилися "на голодному пайку" з ракетами, тому є певна проблематика з постачанням", - зазначив він.
При цьому Ігнат додав, що представники Повітряних сил України майже цілодобово працюють на "Рамштайні" та в інших переговорних групах, де доводиться просити буквально по декілька, 5-10, ракет до систем PAC-3, NASAMS, IRIS-T та інших.
Він наголосив, що Україна витрачала дуже багато ракет, бо в зимовий період пережила 15 великих масованих обстрілів Росії по енергетиці, тому запаси вичерпуються і потребують якнайскорішого поповнення.
При цьому військовослужбовець нагадав, що конфлікт на Близькому Сході збільшив попит на системи ППО та боєприпаси до них.
"Сьогодні пускові установки, які стоять у складі певних підрозділів і батарей, напівпорожні, це ще, м'яко кажучи, мають обмежену кількість ракет, але й вони повинні бути роззосереджені", - наголосив Ігнат.
За його словами, йдеться про їхній розподіл між регіонами, щоб захист був усюди.
Дефіцит ракет до ППО - що відомо
Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня військовий експерт Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" зазначав, що в найближчі місяці слід очікувати, що поставок ракет-перехоплювачів, здатних збивати російські балістичні ракети, може не бути.
За його словами, РФ цим скористається і від цього постраждає цивільне населення України.
Дикий зазначив, що фронт України від США не залежить, але у плані ППО така залежність є. При цьому він нагадав, що перехоплення балістики - це виключно робота систем Patriot, до яких потрібні специфічні ракети.
За його словами, вже абсолютно очевидно, що їхні поставки надовго припиняються хоча б тому, що понад тисячу ракет до Patriot було вистріляно по "Шахедах" на Близькому Сході.