Україна отримає понад мільярд євро із заморожених активів РФ: Euroclear назвав дату

Euroclear вже виплатив приблизно 6,6 мільярда євро до Європейського фонду для України.

У липні 2026 року європейський депозитарій Euroclear планує виплатити Україні черговий платіж з прибутків від заморожених російських активів у розмірі 1,4 млрд євро. Про це повідомляється у звіті Euroclear.

"На сьогоднішній день Euroclear виплатив приблизно 6,6 мільярда євро через непередбачений внесок до Європейського фонду для України. Наступний платіж, який оцінюється в 1,4 мільярда євро, має відбутися у липні 2026 року", - сказано в документі.

У першому кварталі 2026 року Euroclear виділив 744 мільйони євро як непередбачений внесок від чистого прибутку із заморожених російських активів у фонд підтримки України.

Також повідомляється, що Euroclear зіткнувся з численними судовими процесами в російських судах. Центральний банк Росії порушив судовий процес проти Euroclear у російських судах, слухання відбуваються за зачиненими дверима.

У лютому повідомлялося, що Euroclear планує незабаром спрямувати до фонду підтримки України 1,4 млрд євро з процентних доходів від заморожених активів РФ.

Нідерланди хочуть відновити дискусію щодо використання до 210 млрд євро заморожених російських активів для підтримки України та фінансування її оборони у 2027 році.

