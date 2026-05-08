Мадяр відповів, чи видно вже кінець війни на горизонті

Україна вже знищує стабільно більше солдат, ніж ворог встигає набирати

Останнім часом Україна посилила далекобійні удари по військовим об’єктах та НПЗ на території Росії, а також знищує стабільно більше солдат, ніж ворог встигає набирати. Але про перемогу ще дуже рано говорити. Про це в інтерв’ю для The Guardian заявив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді.

Він наголосив, що українські безпілотники чотири рази за два тижні вразили чорноморський нафтовий термінал у Туапсе. "Там практично все згоріло", - каже Бровді. За його словами, подібні удари були і про портах Приморськ та Усть-Луга. Він додав, що безпілотники долетіли навіть до Уралу, вразивши нафтопереробний завод у Пермі та винищувачі в Челябінську, а це - за 1700 кілометрів від лінії фронту.

Бровді наголошує, що пожежі та темні хмари, просякнуті нафтою, вказують шлях до перемоги України, обваливши економіку Росії, щоб вона більше не могла фінансувати свою дороговартісну війну. За його словами, російський диктатор Володимир Путін витрачає 40% річного бюджету РФ в розмірі 530 мільярдів доларів на військові потреби. Бровді зазначає, що 100 мільйонів тон російської нафти вартістю 100 мільярдів доларів експортується щороку з портів, куди залітали українські дрони.

Він також наголосив, що вже п'ятий місяць поспіль Кремль втрачає більше солдатів, ніж може набрати. За його словами, йдеться про втрати у 30 000 - 34 000 осіб на місяць. "Це впливає на боєздатність російської армії, зменшуючи її наступальний потенціал. Це факт", - наголосив Мадяр.

В той же час він визнає, що, незважаючи на успіхи, Україна "далека від перемоги".

"Я не маю жодних ілюзій щодо можливості завершення війни найближчим часом. Якщо вже на те пішло, то ми говоримо про паузу, пов’язану з якоюсь угодою або геополітичними обставинами", - наголосив Мадяр.

При цьому він зазначив, що така пауза "лише дасть Путіну можливість перегрупуватися".

"Він страждає на невиліковну хворобу влади та бажання побудувати диктатуру. Він хвора людина", - сказав Мадяр про російського диктатора Путіна.

Війна в Україні: удари по РФ

Як повідомляв УНІАН, поступаючись у чисельності та озброєнні на полі бою, Україна інтенсифікувала атаки на енергетичні та військово-промислові об’єкти глибоко всередині Росії, щоб послабити військову машину Кремля.

Українські сили за останній час завдали численних ударів по морському порту та нафтопереробному заводу в російському Туапсе на південному заході країни, що призвело до викидів хмар чорного диму та розливу нафти в Чорне море. Крім того, Україна вразила російські військово-промислові об’єкти, включаючи оборонні виробничі потужності в місті Чебоксари на відстані близько 1500 км, використовуючи крилаті ракети "Фламінго" власної розробки.

Роберт Бровді, командувач українських безпілотних сил, повідомив, що у квітні його підрозділи вразили 25 систем ППО, а також 13 радіолокаційних станцій і систем радіоелектронної боротьби, щоб допомогти підготувати грунт для кампанії дальніх ударів Києва.

За його словами, послідовне та регулярне знищення систем ППО на оперативному рівні відкриває коридори для нарощування глибоких ударів по об’єктах військово-промислового комплексу та енергетичного сектору.

