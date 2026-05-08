СБУ вражає тричі: прилетіло по НПЗ та нафтоперекачувальній станції у Пермі (відео)

Служба безпеки України втретє уразила нафтопереробний завод "Пермьнефтеоргсинтез" та нафтоперекачувальну станцію у російському місті Перм.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Служби, цієї ночі фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ відпрацювали по НПЗ "Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез" та лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Пермь". Обидва об’єкти розташовані за понад 1 тисячу 500 кілометрів від кордону з Україною.

"Цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії, який забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії", - підкреслюється у повідомленні.

ЛВДС "Пермь" належить АТ "Транснефть" і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи Росії. Через цю станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.

Так, унаслідок атаки дронів на НПЗ "Пермьнефтеоргсинтез" сталося займання на одній з установок АВТ, яка є ключовим вузлом первинної переробки нафти. На нафтоперекачувальній станції уражено один з резервуарів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня українські спецслужби завдали ударів по об'єктах у Пермі, в результаті яких було пошкоджено інфраструктуру одного з найбільших російських НПЗ - "Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез".

Вдень 7 травня у Пермі знову пролунали вибухи. Було атаковано, зокрема, підприємство "Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез". Президент України Володимир Зеленський зауважив, що українські санкції спрямовані на віддалені російські об'єкти, пов'язані з військовою промисловістю Росії, інфраструктурою війни та фінансуванням агресії.

