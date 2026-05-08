'Було зроблено під тиском Києва': в РФ відреагували на рішення Ізраїлю щодо зерна

В МЗС РФ заявили, що це рішення суперечить заявленому ізраїльською владою зобов’язанню підтримувати російсько-ізраїльське економічне співробітництво.

У п’ятницю Росія звинуватила ізраїльську владу в тому, що та поступилася тиску з боку України у суперечці щодо партії зерна, яку минулого місяця не допустили до ізраїльського порту, повідомляє Reuters.

Видання наголосило, що Україна стверджує, що це зерно було викрадене Росією з тих регіонів України, які російські війська захопили під час війни.

Зазначається, що в своїй заяві Міністерство закордонних справ Росії відкинуло те, що воно назвало "абсурдними та безпідставними твердженнями української сторони".

У заяві йшлося про те, що Москва висловила жаль з приводу рішення ізраїльської імпортної компанії не дозволити розвантаження зерна в порту Хайфи.

"Москва висловила жаль з приводу цього кроку, який, очевидно, було зроблено під тиском Києва. Це суперечить заявленому ізраїльською владою зобов’язанню підтримувати російсько-ізраїльське економічне співробітництво та загрожує продовольчій безпеці самого Ізраїлю", - йдеться в заяві.

Примітно, що Україна заявила, що відмова у прийнятті вантажу є позитивним явищем, яке свідчить про ефективність її правових та дипломатичних заходів.

Скандал з краденим українським зерном в Ізраїлі

Раніше УНІАН повідомляв, що Швеція конфіскувала суховантажне судно Caffa, яке перевозило викрадене українське зерно. Уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив, що це рішення є важливим прецедентом у боротьбі з незаконним вивезенням ресурсів з окупованих територій. Власюк додав, що раніше подібні судна здебільшого обмежувалися перевірками або тимчасовими затриманнями. Однак, на його думку, конфіскація фактично змінює підхід до відповідальності.

Також ми писали, що Європейський Союз звернувся до Ізраїлю з приводу російського судна, що перевозило викрадене на тимчасово окупованих українських територіях зерно. В ЄС заявили, що "засуджують всі дії, що сприяють фінансуванню незаконних військових дій Росії та обходу санкцій ЄС". В заяві йдеться, що блок готовий вживати заходів проти таких дій. Попри те, що Росія називає окуповані регіони своїми "новими територіями", на міжнародному рівні вони як і раніше визнаються територіями України.

