США погрожують вийти з переговорів щодо України

У Білому домі не розуміють, чому їхня роль "посередника" між Україною та Росією не дала результату.

США можуть вийти з тристороннього формату мирних переговорів щодо України, якщо в ньому й надалі не буде прогресу. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час спілкування з пресою.

За його словами, США "намагалися відігравати роль посередника" у переговорному процесі, але це так і не дало конкретних результатів. Рубіо підкреслив, що Америка готова й надалі відігравати "цю роль", але тільки якщо це буде продуктивно.

"Ми не хочемо марнувати свій час і вкладати сили та енергію в зусилля, які не приносять прогресу", – заявив глава Держдепу.

Відео дня

Переговори щодо України та США

Як писав УНІАН, від самого початку другого терміну Трампа численні експерти та державні діячі попереджали, що Росія використовує нав'язані Трампом переговори лише для затягування часу. Неодноразово було озвучено, що Путіна не цікавить мирна угода, і поки триває безглуздий переговорний процес, Росія продовжує спроби домогтися фізичного знищення України військовою силою.

При цьому США, замість того, щоб допомагати Україні оборонятися від російської агресії, як того вимагає, зокрема, сумнозвісний Будапештський меморандум, грають роль нейтрального посередника. Так, нещодавно президент Зеленський повідомляв, що США вимагають від України піти на поступки Росії заради досягнення миру. А віцепрезидент США Джей Ді Венс нещодавно хвалився, що одним із найважливіших досягнень адміністрації Трампа стало припинення допомоги Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: