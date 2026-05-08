Польща отримала від Європи мільярди на оборону: закуплять 'броню', літаки та посилять ППО

Польща підписала з ЄС кредитну угоду на суму майже 44 мільярди євро для модернізації армії.

Польща стала першою країною, яка підписала кредитну угоду з Європейською комісією на фінансування модернізації збройних сил і військової промисловості на суму 43,7 мільярда євро, повідомила газета Le Monde.

"Це поворотний момент в історії як Польщі, так і Європейського Союзу. Польща буде в більшій безпеці в ці важкі та ризиковані часи", – заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на церемонії підписання.

Туск підкреслив, що ЄС значно змінився, значно збільшивши фінансування оборони, і що SAFE – це "польський винахід".

"Хоча сьогодні тут гарний настрій, я не сумніваюся, що в Москві він набагато гірший. Це день, коли Європа показує, що вона винесла уроки з історії і готова взяти на себе набагато більшу відповідальність за нашу безпеку", – сказав Туск, додавши пізніше, що завдяки Польщі Європа стане безпечнішою.

Угоду підписали міністри фінансів та оборони Польщі, а також європейський комісар з питань бюджету Петро Серафін та комісар з питань оборони Андріус Кубілюс.

Як планується витрачати кошти

Як пише Rzeczpospolita, посилаючись на віцепрем’єра та міністра оборони Владислава Косиняка-Камиша, угода дозволить "зміцнити армію та безпеку кордону", а також створити "інноваційну оборонну промисловість".

Використання коштів планується до кінця 2030 року. Додається, що Агентство з озброєння планує укласти низку контрактів за цією програмою до кінця травня. Загалом кредити спрямують на понад 120 проєктів, пов’язаних з обороною.

"Перші авансові платежі, що перевищують 6 млрд євро, мають надійти в травні. До кінця травня ми маємо підписати близько 40 нових угод про закупівлю озброєння та ще близько десятка угод про рефінансування існуючих. Що стосується нових контрактів, ми закупимо, серед іншого, близько 150 бойових машин піхоти "Борсук", кілька десятків гаубиць "Краб" і колісні бронетранспортери "Росомак", – йдеться в статті.

Згідно із заявами уряду, понад 80 відсотків кредитних коштів спрямують у польську оборонну промисловість. Але значна частина коштів буде виділена на комплектуючі, які закуповуються у іноземних постачальників. Менша частина цих коштів буде спрямована на закупівлі в рамках європейської оборонної промисловості, наприклад, на літак-заправник MRTT виробництва Airbus, який Польща має намір придбати спільно з Іспанією.

Оборона Європи

Серед усіх країн східного крила НАТО Польща виділяє на оборону найбільшу кількість коштів у відносному вираженні – 4,8% валового внутрішнього продукту. Також армія Польщі фінансуватиметься Європейським Союзом – через програму SAFE, створену в 2025 році. Вона передбачає виділення 150 мільярдів євро у вигляді пільгових кредитів для фінансування спільних проєктів у сфері оборони, закупівлі зброї або боєприпасів, а також розвитку критичної інфраструктури.

Польща є головним бенефіціаром цієї програми серед європейських країн, прагнучи протистояти російській загрозі на тлі ризиків, пов'язаних зі скороченням військової присутності США в Європі. Литва має підписати аналогічну угоду про надання озброєння в суботу.

Підготовка Польщі до війни - більше новин

Нагадаємо, що в Польщі запускають пілотну програму загальної військової підготовки для повнолітніх громадян. Їм пропонують чотири курси: базовий курс з техніки безпеки, курс виживання, медичний курс і курс кібергігієни. Всього у 2026 році планується навчити близько 400 000 осіб.

Також Польща планує розпочати будівництво системи протидії безпілотникам. Для цього також будуть використані кошти за програмою SAFE. Система має включати датчики та механізми, які виявляють і нейтралізують ворожі дрони.

