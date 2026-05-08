В ОП відповіли, чи просив Зеленський Фіцо передати послання Путіну

Україна прагне закінчення війни і зацікавлена зустрічатись на рівні лідерів у змістовному форматі.

В Офісі президента України прокоментували повідомлення в медіа про те, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо має передати від президента України Володимира Зеленського послання російському диктатору Володимиру Путіну. Про це журналістам повідомив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин.

Як зазначив Литвин, у Зеленського і Фіцо була розмова "про дипломатичні позиції та перспективи".

"І зокрема, прем’єр-міністр Фіцо спитав: на що Україна налаштована? Президент йому відповів, що ми прагнемо закінчення війни, потрібні достойні рішення для цього, і Україна готова зустрічатись на рівні лідерів у змістовному форматі, щоб були саме такі рішення. Напевно в цьому ключі прем’єр-міністр Фіцо і буде спілкуватись", - повідомив Литвин.

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, раніше державний секретар Міністерства закордонних справ Словаччини Растіслав Хованець розповів, що Фіцо під час поїздки до Москви планує передати Путіну послання від президента України Зеленського. Словацький дипломат стверджував, що дедалі більше політиків у Європі підтримують ідею переговорів із Путіним щодо війни.

Водночас Фіцо підтвердив візит до Москви та заявив, що проведе зустріч із Путіним, але не буде присутній на військовому параді, присвяченому Дню Перемоги.

