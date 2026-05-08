Україна чекає на візит представників Трампа у кінці травня-початку червня, - Зеленський

В Україна сподіваються на активізацію дипломатів у пошуках шляхів до миру.

Графік візиту представників президента США Дональда Трампа до України узгоджується. В Києві сподіваються на приїзд американської делегації наприкінці травня або початку червня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соціальній мережі Facebook за підсумками доповіді Рустема Умєрова після зустрічей у Сполучених Штатах.

"Перемовини змістовні. Узгоджуємо графік необхідних візитів та очікуємо в Києві представників президента Америки на рубежі весни – літа. Сподіваємось, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію", - відзначив Зеленський.

Разом з тим, в США обговорювалися гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополонених.

"Доопрацьовуємо деталі домовленостей, які можуть гарантувати безпеку. Важливо, що є конструктив, і потрібно рухатись до миру, посилюючи Україну та двосторонні відносини з Америкою", - повідомив Зеленський.

Що цьому передувало

Як відомом, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров прибув до Маямі для серії зустрічей із представниками США на тлі фактичного застою мирних переговорів щодо закінчення війни Росії проти України. Останніми місяцями переговорний процес практично не просувався. Перемовини за посередництва США щодо ситуації на сході України, зокрема у Донецькій області, фактично заблоковані.

На початку квітня повідомлялося про появу нових обставин, котрі створили для України вікно можливостей у напрямку посилення майбутнього документу про гарантії безпеки від США.

