Має бути рішення німецького регулятора, який скаже, що "Північний потік-2" не може бути сертифікованим.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що для повного зупинення сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" таке рішення повинен прийняти німецький регулятор.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

За його словами, заява канцлера Німеччина про зупинення сертифікації газопроводу є дуже позитивним розвитком подій для України та європейського регіону, але не є остаточним.

"Це один із кроків. Ще має бути рішення регулятора, яке скаже, що "Північний потік-2" не відповідає вимогам. Відповідно не може бути сертифікованим", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 лютого, Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина здійснила кроки, щоб зупинити процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2".

У Берліні Шольц заявив, що уряд ухвалює ці заходи у відповідь на дії Росії в Україні.

За його словами, проект не може бути запущеним зараз у зв'язку з цими кризовими обставинами.

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