Всі рішення щодо функціонування станції прийматимуть у центральному офісі Енергоатома.

Запорізьку атомну електростанцію тимчасово очолить президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін. Він взяв на себе обов'язки генерального директора замість Ігоря Мурашова, який повернувся з російського полону.

Про це повідомив сам Котін у відеозверненні.

"Відповідно до чинного законодавства, дозвільними та регламентними документами, мною прийнято рішення взяти на себе виконання обов'язків генерального директора ЗАЕС. Адміністрування станції перенесено до Києва, починаючи з моменту викрадення окупантами гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова", - заявив президент НАЕК "Енергоатом".

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При цьому він вказав, що всі рішення щодо функціонування станції будуть приймати в центральному офісі Енергоатома, а технічні питання роботи ЗАЕС - технічним персоналом станції.

Викраденні гендиректора Запорізької АЕС - що відомо

З березня 2022 року Запорізька атомна електростанція захоплена російськими окупантами, які утримую вже сім місяців в заручниках.

1 жовтня президент "Енергоатому" Петро Котін повідомив, що 30 Вересня російські загарбники викрали Мурашова.

За даними Котіна, Мурашов був затриманий рашистським патрулем по дорозі від станції до Енергодара. Машину зупинили, його самого силою затримали і з зав'язаними очима відвезли в невідомому напрямку.

У свою чергу Міністерство закордонних справ України рішуче засудило протиправне затримання окупантами гендиректора ЗАЕС.

3 жовтня стало відомо, що проккупанти відпустили генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Його спочатку доставили в зовнішній кризовий центр ЗАЕС в Запоріжжі, після чого він відправився до сім'ї.

5 листопада стало відомо, що Мурашов більше не буде працювати на атомній станції.

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