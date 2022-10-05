Раніше комісія Євросоюзу назвала цей крок превентивним заходом безпеки.

Єврокомісія доставила в Україну п'ять мільйонів пігулок йоду для людей, що живуть поблизу атомних електростанцій.

Про це повідомив єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич в інтерв'ю RND.

"Ми вже дізналися під час пандемії коронавірусу, що ми не можемо реагувати тільки в разі кризи, і тому тепер ми намагаємося передбачити майбутні кризи. І, треба сказати, наш прогноз вдався, тому що ми ще до війни готувалися до хімічних, біологічних, радіаційних і ядерних надзвичайних ситуацій. Тепер ми змогли доставити в Україну п'ять мільйонів таблеток йоду для жителів, що знаходяться під загрозою атомних електростанцій", - повідомив він.

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Таблетки йоду для України: що відомо

Комісія Євросоюзу назвала постачання в Україну таблеток йоду превентивним заходом безпеки.

"Таблетки будуть використовуватися в обмежених випадках, щоб уникнути поглинання вдихуваного або проковтнутого радіоактивного йоду щитовидною залозою", - йдеться в заяві комісії.

Таблетки запросив український уряд для підвищення рівня захисту населення біля Запорізької атомної електростанції.

"Ніяка атомна електростанція ніколи не повинна використовуватися в якості театру військових дій. Неприпустимо, щоб життя цивільних осіб наражалися на небезпеку. Всі військові дії навколо Запорізької АЕС повинні бути негайно припинені", - додав комісар ЄС з кризового управління Янез Ленарчич.

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