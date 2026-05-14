Росія атакує Україну дронами та ракетами, у Києві – вибухи

У кількох районах Києва фіксують пошкодження будівель.

У Києві після 3-ї години ночі пролунали вибухи. Працює ППО, чутно прольоти дронів.

03:59 Повітряні сили ЗСУ повідомили про групу крилатих ракет в напрямку Києва зі сходу.

03:46 У Шевченківському районі зафіксовано влучання в нежитлову будівлю.

На Оболоні ще на одній локації падіння уламків ракети. На території нежитлової забудови.

У Дарницькому районі падіння уламків на відкритій території, повідомив Віталій Кличко, очільник столиці.

03:45 На правому березі столиці знову лунають вибухи.

03:43 На одній з локацій у Голосіївському районі пошкоджено недіючу будівлю.

03:42 Крилаті ракети на Сумщині - курс на Чернігівщину/ Полтавщину.

03:36 В Оболонському районі зафіксовано наслідки атаки. Є пошкодження нежитлової будівлі, інформація про постраждалих уточнюється, зазначив Ткаченко.

03:34 У Соломʼянському районі на парковці горить автомобіль, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко. За іншою локацією в Дніпровському районі пошкоджено житловий будинок. Інформація уточнюється.

03:32 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ракет на Київ з півночі.

03:30 Уламок збитої ракети упав у одному з дворів Києва.

03:22 Повідомляється про пошкодження в результаті атаки російських дронів на Київ. У Дніпровському районі БПЛА, за попередніми даними, влучив у дах п'ятиповерхового житлового будинку. У Голосіївському районі уламки збитого дрона впали на проїжджу частину, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.

Масована атака на Київ

