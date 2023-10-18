В Організації країн-експортерів нафти заявили, що не планують вживати якіхось заходів.

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян закликав членів Організації ісламської співпраці (ОІК), що налічує 57 країн, запровадити нафтове ембарго та інші санкції проти Ізраїлю та вислати всіх ізраїльських послів.

Як повідомляє агентство Reuters, з огляду на цей заклик, в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) заявили, що не планують вживати будь-яких негайних заходів, аргументуючи це тим, що ОПЕК "не політична організація".

"Чотири джерела з ОПЕК, яка виробляє третину світової нафти і включає Іран та кілька мусульманських країн, заявили, що група не планує негайних дій або екстрених зустрічей у світлі коментарів Ірану", - пише агентство.

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Напад на Ізраїль та ціни на нафту

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС завдали з сектора Гази масованого ракетного удару по Ізраїлю. 8 жовтня 2023 року Ізраїль офіційно перейшов у стан війни.

Ціни на нафту стрибнули вгору після атаки ХАМАС на Ізраїль. 9 жовтня світові ціни на нафту зросли на 5% після наймасштабнішої за останні десятиліття атаки палестинського угрупування на Ізраїль.

10 жовтня стало остаточно зрозуміло, що напад ХАМАС на Ізраїль змінив ціну на нафту. Нафта марки Brent з розрахунками в грудні впала на 0,5% до – 87,68 доларів за барель.

16 жовтня ціни на нафту піднялися вище 91 долара за барель через посилення дипломатичних зусиль щодо врегулювання кризи на Близькому Сході і сто доларів за барель не за горами.

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