У короткостроковій перспективі через ескалацію світова ціна нафти може сягнути 100 доларів за барель.

Ціни на нафту піднялися вище 91 долара за барель через посилення дипломатичних зусиль щодо врегулювання кризи на Близькому Сході та скоро можуть сягнути 100 доларів.

Інвестори стурбовані тим, що війна Ізраїлю та ХАМАС може спровокувати ширший конфлікт у багатому нафтою регіоні та ще більше скоротити глобальну пропозицію, пише CNN.

Так, ціни на нафту марки Brent піднялися до 91,2 долара за барель, закріпившись з перебігом торгів на рівні 90,99 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate ненадовго зросла у ціні до 87,98 і закріпилася на рівні 87,7 долара. Обидві марки чорного золота різко здорожчали після того, як ізраїльські військові попередили понад 1 мільйон людей покинути північну частину Гази, що викликало занепокоєння щодо можливого наземного наступу Ізраїлю.

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Радник з національної безпеки США Джейк Салліван сказав, що, хоча немає нових розвідувальних даних про те, що рівень загрози з боку Ірану змінився, "існує ризик ескалації цього конфлікту".

Аналітики ANZ Research очікують, що ціни на нафту досягнуть 100 доларів за барель у короткостроковій перспективі через зростання ризику регіональної ескалації. Ні Ізраїль, ні ХАМАС не є значними постачальниками нафти, але ризик для нафтових ринків зросте, якщо "конфлікт розшириться".

"Якщо (Іран) буде залучений у конфлікті, то до 20 мільйонів барелів нафти на день можуть опинитися під загрозою через перешкоди в логістиці", — додали вони.

На думку провідного партнера SPI Asset Management Стівена Іннеса "Близькосхідний ризик" домінує у світових цінах на активи.

"Конфлікт може ще більше вплинути на глобальні пропозиції нафти з часом, потенційно зменшивши ймовірність нормалізації відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем і створивши ризики зниження видобутку нафти в Ірані, що призведе до подальшого зростання цін на нафту", – сказав він.

Напад на Ізраїль та світові ціни

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС завдали з Сектора Гази масованого ракетного удару по Ізраїлю. 8 жовтня 2023 року Ізраїль офіційно перейшов у стан війни.

Ціни на нафту стрибнули вгору після атаки ХАМАС на Ізраїль. 9 жовтня світові ціни на нафту зросли на 5% після наймасштабнішої за останні десятиліття атаки палестинського угрупування на Ізраїль.

10 жовтня стало відомо, що напад ХАМАС на Ізраїль змінив ціну на нафту. Нафта марки Brent з розрахунками в грудні впала на 0,5% до – 87,68 доларів за барель. Нафта марки Brent коштувала 90,74 долара за барель. З липня її вартість зросла на 16 доларів.

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