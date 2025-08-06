Компресорна станція була задіяна в рамках Трансбалканського маршруту, по якому поставлявся газ зі США.

Росія атакувала дронами компресорну станцію Оператора газотранспортної системи в Одеській області поблизу кордону з Румунією, через яку частково здійснювався імпорт газу в Україну, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що обладнання компресорної станції було атаковано десятками ударних безпілотників. На місці удару працюють фахівці для встановлення наслідків атаки. Про наслідки влучань не повідомляється.

"Компресорна станція була задіяна в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід, та по якому вже поставлявся LNG зі США та тестові обсяги азербайджанського газу", - пояснили у відомстві.

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Міненерго не називає атаковану компресорну станцію, але, найімовірніше, йдеться про компресорну станцію "Орлівка", яка знаходиться на території Одеської області, поблизу кордону з Румунією та використовується, зокрема для постачання газу до Молдови.

В ніч на 6 серпня один з телеграм-каналів повідомляв про те, що ворожі безпілотники атакували Орлівку. До того ж маршрут імпорту газу в Україну через Трансбалканський газопровід пролягає частково через Одеську область.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі УНІАН зазначив, що відновлювальні роботи на об’єкті можуть тривати місяць, наголосивши, що все буде залежати від того, наскільки серйозні пошкодження.

"Якщо пошкодження суттєві, то, я думаю, потрібен десь місяць аби приводити його до ладу", - зазначив він.

Експерт додав, що постачання газу через цю компресорну станцію було порівняно невеликим, але його потрібно буде тимчасово замістити. Рябцев зазначив, що удар по об’єкту ускладнить постачання газу до так званого Придністров’я, оскільки через атаковану компресорну станцію пролягав один з маршрутів постачання "блакитного палива".

Запаси газу в Україні - останні новини

Через рекордно низькі запаси газу Україна була змушена збільшити імпорт "блакитного палива". Зокрема, через Трансбалканський газопровід планувалося імпортувати азербайджанський газ. 28 липня голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький проінформував про тестове постачання газу.

Ексміністр енергетики Герман Галущенко 20 червня заявив про досягнення домовленостей щодо імпорту 3 мільярдів кубометрів "блакитного палива".

За підрахунками енергетичного експерта Геннадія Рябцева для проходження опалювального сезону Україна має накопичити у газосховищах не менше 13,5 мільярдів кубометрів газу.

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