Індія зіткнулася з труднощами через покупку російської нафти за ціною вище встановленої стелі.

У зв'язку з антиросійськими санкціями енергетичні компанії Індії не можуть отримати дивіденди від своїх активів у Росії на суму понад $400 млн.

Як повідомляє Bloomberg, частки в російських нафтогазових родовищах є у ряду індійських компаній, включаючи ONGC Videsh Limited. Однак отримання дивідендів від цих активів ускладнене через санкційні обмеження щодо банків в Росії, а також небажання агресора проводити оплату в доларах.

Індія зіткнулася з труднощами через покупку російської нафти за ціною вище встановленої стелі, оскільки офіційно не приєднувалася до обмежень, які встановлюють граничну ціну на нафту з РФ.

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Європейський союз припинив імпорт російської нафти. У лютому 2023 року аналогічні заборони були введені щодо російських нафтопродуктів. Індія і Китай не погодилися на "стелю цін".

Основними покупцями російських нафтопродуктів залишилися Туреччина, Індія та Китай.

В Нью-Делі обіцяли не порушувати санкції, хоча Індія до них не приєдналася. Урядові органи Індії попросили банки та трейдерів дотримуватися правил санкційних обмежень. Офіційно індійські чиновники не підтримували західні санкції. За даними джерел, Індія провела детальну дискусію з США та іншими країнами G7 на полях саміту G20, і вони нібито залишилися задоволені її словами.

29 березня 2023 року стало відомо, що російська нафтова компанія "Роснефть" уклала угоду з Indian Oil Company про "істотне збільшення поставок нафти в Індію".

13 квітня 2023 року Індія заявила, що дотримується західних санкцій щодо російської нафти. Банки попередили, що не будуть проводити платежі за нафту, яку купили за ціною вищою за 60 доларів за барель.

19 квітня 2023 року з'явилася інформація про те, що Індія та Китай купують російську нафту за ціною вищою за "цінову стелю". Reuters повідомив про те, що Росія отримує великі доходи від нафти, попри спроби Заходу обмежити фінансування агресора у війні проти України.

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