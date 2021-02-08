За вісім днів лютого ціна електроенергії на «ринку на добу наперед» підстрибнула на 17,6% у порівнянні із середньою ціною за січень і склала 1719,7 грн за МВт-год. Про це свідчать дані на сайті «Оператора Ринку».

Таке зростання ціни відбулося на фоні дефіцитів вугілля на складах ТЕС та аварійних зупинок енергоблоків ТЕС. Про це пишуть "Наші гроші".Читайте такожУкраїні може загрожувати загальносистемна аварія в енергосистемі - НКРЕКП

Минулого тижня НКРЕКП заявила, що здійснює перевірки теплових електростанцій на предмет забезпечення паливом. Окрім того, за даними енергорегулятора, щоденне зменшення запасів вугілля загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС, а це може спровокувати виникнення загальносистемної аварії в об’єднаній енергосистемі України та введення в дію графіків аварійного припинення електропостачання споживачам.

Окрім того, минулого тижня відбулася ціла серія аварійних зупинок блоків ТЕС. Так 2 лютого відбулася аварійна зупинка блоків на Запорізькій ТЕС та Курахівській ТЕС (обидві належать ДТЕК), після чого була отримана аварійна допомога із Білорусі. Ввечері 3 лютого внаслідок аварії була повністю зупинена Запорізька ТЕС (ДТЕК), а через два дні там же аварійно був зупинений блок №1 Запорізької ТЕС. 6 лютого на електростанціях ДТЕК було виведено в аварійний ремонт ще два енергоблоки: на Ладижинській та Добротвірській ТЕС.

Всього станом на 7 лютого в аварійному ремонті перебувало 9 енергоблоків: 7 блоків ТЕС компанії ДТЕК та по одному у Центренерго та Донбасенерго. Ще 6 енергоблоків не працювали через відсутність палива: 2 блоки ДТЕК, 3 блоки Центренерего та 1 блок Київської ТЕЦ-5. Дефіцити електроенергії покривалися імпортом із Білорусі та Росії.

"Близько 70% потужності теплової генерації контролює компанія ДТЕК Ріната Ахметова", - додають "Наші гроші".

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Автор: УНІАН