Юрій Вітренко, який на сьогодні є кандидатом на посаду міністра енергетики України, раніше провалив ряд стратегічних програм і проектів в енергетичному секторі, завдавши держбюджету мільярдні збитки.

Про це йдеться в статті «Мільярди збитків і провальний транзит. Чим «славиться» кандидат в міністри енергетики Вітренко», опублікованій виданням delo.ua.

Читайте такожВітренко не підходить на роль міністра енергетики "через конфлікт інтересів" – експерти«У багажі» потенційного міністра - роки в НАК «Нафтогаз» на керівних постах, зокрема в наглядовій раді «Укрнафти», звідки його влітку відкликали, і прем'єрські амбіції, але ось успішних кейсів, які свідчать про його готовність займатися розвитком галузі, якось не густо... Складається відчуття, що він паразитує на чужих, командних перемогах, привласнюючи собі заслуги колективу, і скидає відповідальність на той же колектив, в разі провалу», - йдеться в публікації.

Автор наводить ситуацію з перерахунком ставок на транзит газу, в якій ініціатива «потенційного міністра» коштувала держбюджету України 9,5 млрд дол.

«Відповідно до заяв Вітренко, в 2006 році економічно обґрунтована ставка транзиту російського газу по Україні мала досягати 5,25 дол, замість скромних заявлених 1,6. Вітренко взяв на себе відповідальність за вирішення даного питання і переговори з «Газпромом», зазнав нищівної поразки і керівництво «Нафтогазу» таки підписало договір з «Газпромом» зі ставкою в 1,7 дол. - в п'ять разів менше. Це означало збиток в розмірі 9,5 млрд дол! Також в результаті «професійного» підходу до переговорів з «Газпромом» ціна на газ для України збільшена з 130 до майже 180 дол. Розрахунки не підтвердилися, переговори - провалені, але Вітренко це вже не стосувалося - звільнившись, він публічно заявив, що даний провал - не його вина», - зазначив автор.

У статті підкреслюється, що Вітренко також відповідальний за провал програми 20/20 з видобутку вітчизняного природного газу.

«Вітренко звинуватив у провалі команду, з якою працював над програмою, хоча саме він, як керівник напрямку, не вжив необхідних дій в 2018-2019 роках. Так план на кінець 2019 передбачав видобуток 18,2 млрд. куб. м газу, але за фактом вийшло лише 14,9 млрд. куб. м. У 2018 - 15,5 млрд. куб. м ... Бездіяльність Вітренко спричинило серйозний простій в роботі, а це, звичайно, тягне за собою фінансові витрати», - йдеться в публікації.

Разом з тим, Вітренко веде масштабну інформаційну кампанію для популяризації своєї персони, не акцентуючи уваги на своїх провалах.

«Його бекграунд вельми багатий популізмом - інтернет просто рясніє публікаціями з ім'ям Вітренко, схоже, вже багато років ставку він робить саме на медійну галас. Ймовірно, єдина мета Вітренко - капіталізація власного реноме, на яке він старанно працює, і про розвиток енергосектору не йдеться», - підсумував автор.

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Автор: УНІАН