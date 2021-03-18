За словами президента, Україна цінує зусилля Литви з протидії реалізації цього проекту.

Президент України Володимир Зеленський назвав російський газопровід "Північний потік-2" пасткою для країн всієї Європи.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою прес-конференції в Києві.

"Ми не оминули тему енергетики та енергетичної безпеки Європи. Цінуємо, що Литва всіма своїми можливими інструментами протидіє реалізації "Північного потоку-2", проекту, який є пасткою не тільки для України, але і для всіх країн Європи", - заявив він.

Довідка УНІАН

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром".

Фінансування проекту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper та Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже більш ніж на 90%.

США ввели проти "Північного потоку-2" низку санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з будівництва газопроводу.

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови "Північного потоку-2".

18 компаній вже відмовилися від участі в проекті зі спорудження газопроводу "Північний потік-2" або планують це зробити через загрозу потрапити під санкції.

6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газопроводу.

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Автор: Костянтин Гончаров