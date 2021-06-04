Раніше журналісти розповіли про переговори Медведчука щодо закупівлі вугілля на окупованому Донбасі.

Україна після того, як бойовики в липні 2014 року розгромили залізничний вузол Дебальцеве, припинила закуповувати вугілля на окупованому Донбасі.

Про це заявив тодішній міністр енергетики Юрій Продан в ефірі ток-шоу "Право на владу", пише ТСН.

Раніше журналісти оприлюднили записи переговорів нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, який нібито домовлявся про постачання вугілля восени-взимку 2014 року і доставку в ОРДЛО готівки за нього. У свою чергу Продан стверджує, що поставка вугілля звідти з липня 2014-го стала неможливою.

"Ситуація контрольована була тільки до липня 2014 року. Ви пам'ятаєте перші бої в Дебальцевому? Після того, як відбулися перші бої, через знищення залізничних колій були заблоковані всі поставки вугілля з території, яку контролювали бойовики і російські агресори. Ми дійсно втратили все вугілля марки "антрацит" і пісне вугілля. Це вугілля нам забезпечувало споживання-четверту частину України. Тобто ми не змогли б забезпечити четверту частину України, якби у нас цього вугілля не було", - заявив екс-міністр.

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Присутній у студії журналіст Денис Казанський зазначив, що після цього вугілля з ОРДЛО почали вивозити вантажівками. Продан у відповідь заявив, що під час перебування його міністром вугілля з окупованого Донбасу не надходило.

"Ми контролювали і платили зарплату персоналу через картки. Після цієї дати, я впевнений, вугілля з ОРДЛО поставлялося цими фірмами [Медведчука]. [Після того, як я перестав бути міністром], були укладені договори. Швидше за все, стояв посередник. Там не було вже державних підприємств. Посередник, скуповував вугілля на території (ОРДЛО, - УНІАН) - і він під виглядом російського заходив. Але нехай це розслідує прокурор", - розповів екс-міністр.

Раніше журналісти проекту BIHUS.info розповіли, що Медведчук восени 2014 року за погодженням з тодішнім президентом Петром Порошенком і під прикриттям СБУ вів переговори про закупівлю вугілля з ОРДЛО. Також на окупований Донбас нібито доставляли готівкові кошти.

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Автор: Юрій Годован