За словами президента, найближчим часом українцям представлять модель трансформації енергобезпеки України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Північний потік-2 - це сучасна зброя Росії, наслідки якої ніхто ще не знає.

Про це президент заявив в інтерв'ю телеканалу ICTV.

За його словами, Європа уже дослуховується до України, яка била на сполох ще до початку опалювального сезону.

Зокрема, представники від України розмовляли з багатьма лідерами Європи та Сполучених Штатів Америки.

Вони говорили про те, що буде дефіцит на газовому ринку, а Росія використовуватиме це, "щоб тиснути для дуже швидкого запровадження "Північного потоку-2"

"Для нас це було зрозуміло. Ми розуміли, що для нас будуть виклики, але у нас є свій газ, і наше суспільство буде забезпечене", - заявив президент.

Проте, він підкреслив, що Україна говорила про енергетичну небезпеку для всієї Європи, і вже зараз "нас чують, і вже є реакція".

"Після того, як Північний потік-2 буде добудований, його ще треба запустити. Для нас дуже важливо, щоб третій енергетичний пакет було застосовано до Північного потоку-2, як і багато інших технічних речей, щоб все було за міжнародним законом", - додав Зеленський.

На його думку, Росія, "зрозуміло, цього не хоче", адже відчуває силу через наявні об'єми газу і нафти та користується цією силою.

"Я думаю, що Європа шокована від ціни 2 тисячі доларів. Я думаю, вони розраховували на 300-400 доларів. Вони були готові у разі дефіциту до 500-600 доларів, але ніхто не очікував зростання до 2 тисяч. І вже деякі країни подивились на наш досвід щодо річних пакетів для населення", - розповів глава держави.

За його словами, реакція Франції та інших європейських держав свідчить про те, що навіть для європейців така ціна є дуже дорогою.

"Треба реагувати. Північний потік-2 - це сучасна зброя. Ми бачимо потужну зброю, тобто, окрім пострілів і окрім російської зброї, у вигляді інформаційної політики та кіберзброї, з'явилася нова зброя - енергетична. Наслідки цієї зброї ніхто ще не знає, зиму ми ще не пройшли, Європа ще не пройшла. Побачимо, що буде далі, що буде навесні", - сказав президент.

Зеленський впевнений, що при цьому Україна має бути на крок попереду і не просто говорити про те, скільки запасів газу у сховищах та чи вистачить їх на зиму.

"Вистачає, але цього замало. Тому що ми не розуміємо, що буде далі - наступного року. Наступна зима також обов'язково прийде і в Україну, і у світ. І треба буде реагувати", - наголосив він.

Водночас глава держави назвав серйозним викликом закінчення контракту про транзит російського газу Україною, який чинний до кінця 2024 року.

"Що буде 1 січня 2025 року? Це також дуже серйозний виклик та серйозне питання, на яке треба було знаходити відповіді вчора, позавчора, на яке треба було знайти відповідь 10 років тому. Ми не знаходили і тому трансформацію енергобезпеки України ми точно будемо готувати і точно найближчим часом людям покажемо", - підкреслив Зеленський.

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Ціна на газ:

6 жовтня 2021 року ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис.дол. за тисячу кубів, що є абсолютним рекордом.

5 країн Європейського Союзу просять розслідувати аномально високі ціни на газ. Так, Франція, Іспанія, Чехія, Румунія і Греція у своїй спільній заяві закликали встановити загальні правила купівлі газу, щоб пом'якшити різкий стрибок цін на газ.

Серед основних причин рекордного зростання цін на природний газ в Європі - низькі запаси газу в сховищах через холодну зиму і слабкі темпи закачування, викликані дефіцитом пропозиції.

"Північний потік-2": що необхідно знати

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

Оператором трубопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

США ввели проти підрядників будівництва ряд санкцій, через що свого часу роботи зі спорудження газопроводу припинялися.

2 вересня після зустрічі з президентом США Джозефом Байденом президент України Володимир Зеленський заявив, що Байден гарантував введення санкцій проти "Північного потоку-2" у разі виникнення загроз для енергетичної безпеки України.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".

4 жовтня 2021 року компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік-2" почала заповнювати першу гілку газом.

Станом на 18 жовтня перша нитка газопроводу "Північний потік-2" було заповнено технічним газом.

18 жовтня 2021 року Україна подала заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2".

Автор: Антоніна Доломанжи