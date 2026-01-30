Трамп оголосив у США надзвичайний стан через Кубу

Президент США погрожує запровадити тарифи для країн, що постачають нафту комуністичному режиму.

Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у країні через Кубу та погрожує запровадити тарифи для країн, що постачають нафту кубинському комуністичному режиму. Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

У ньому зазначено, що Трамп підписав відповідний виконавчий указ, згідно з яким політика та дії кубинського уряду становлять загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів. Щоб усунути її, він наказав створити тарифний механізм, який дозволить США запроваджувати додаткові мита на імпорт з іноземних країн, які "прямо чи опосередковано продають або іншим чином постачають будь-яку нафту на Кубу".

Як заявили в Білому домі, цей крок знаменує собою значне посилення тиску США на кубинський уряд, спрямоване на захист американської національної безпеки та зовнішньополітичних інтересів.

У повідомленні йдеться, що кубинська влада "співпрацює із численними ворожими країнами", розміщуючи на своїй території їх військові і розвідувальні об'єкти.

"Наприклад, на Кубі розташований найбільший російський іноземний центр радіоелектронної розвідки, яка займається крадіжками конфіденційної інформації, що становить національну безпеку, із США", - стверджують у Білому домі.

Також там заявили, що на Кубі розташований найбільший російський закордонний об'єкт радіоелектронної розвідки, який "намагається викрасти конфіденційну інформацію про національну безпеку США". До того, стверджують в адміністрації Трампа, Куба продовжує поглиблювати співпрацю з Китаєм у сфері розвідки та оборони та "вітає такі транснаціональні терористичні угруповання, як "Хезболла" та "Хамас"".

США також звинуватив кубинський режим у переслідуванні та катуванні політичних опонентів, тиску на свободу слова та преси, помсті родинам політичних в'язнів.

"Сполучені Штати мають нульову толерантність до грабіжницьких дій комуністичного кубинського режиму", - заявлено в повідомленні.

У Трампа додали, що адміністрація намагатиметься притягнути кубинський режим до відповідальності, водночас підтримуючи прагнення кубинського народу до вільного та демократичного суспільства. Виконавчий указ має набути чинності у п'ятницю, 30 січня.

Відносини США і Куби

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Трамп пригрозив Венесуелі і Кубі. Він, зокрема, заявив, що протягом останніх десятиліть Венесуела постачала нафту і платила гроші Кубі, отримуючи в обмін послуги кубинських "служб безпеки", зокрема офіцерів особистої охорони для Ніколаса Мадуро і його попередника Уго Чавеса. Тепер же, за його словами, Венесуелу захищають США, і більше не буде "жодної нафти чи грошей Кубі". Також президент США зробив кілька репостів чужих публікацій, прозоро натякаючи на близьке падіння комуністичної диктатури на Кубі. В одному з репостнутих коментарів пропонувалося зробити президентом Куби чинного держсекретаря США Марко Рубіо, який має кубинське коріння.

У відповідь президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що зовнішній тиск є неприйнятним для його країни, і підкреслив, що Куба є вільною та суверенною державою й їй ніхто не має права нав'язувати рішення. Більше того, він зауважив, що США не мають морального права повчати Гавану.

