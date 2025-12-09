За словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, ремонт пошкоджених об’єктів може тривати щонайбільше кілька тижнів.

Росія під ранок 9 грудня атакувала дронами об’єкти газової інфраструктури НАК "Нафтогаз України". Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Нафтогазу". Зазначається, що ворог цілив у критично важливе обладнання, від якого залежить безперебійне газопостачання для українців. У компанії додали, що внаслідок атаки постраждалих немає.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев у розмові з УНІАН пояснив, що внаслідок ворожого удару було пошкоджено низку газоперекачувальних станцій, якими блакитне паливо транспортується до споживачів. Втім, він заспокоїв, що жодних обмежень для споживачів у зв’язку з наслідками цієї атаки не буде.

"Постачання газу на час ремонтних робіт буде здійснюватися резервним маршрутом", – пояснив експерт.

За словами Рябцева, тривалість ремонтів складе щонайбільше кілька тижнів, проте усе залежатиме від масштабу ушкоджень. При цьому експерт наголосив, що обладнання, яке необхідне для ремонту, не є дефіцитним і може бути в резерві у оператора газотранспортної системи.

Атака РФ на газову інфраструктуру

Росія продовжує систематично атакувати газову інфраструктуру України. Ворожі удари, за неофіційними даними, вже знищили приблизно 60% газового виробництва.

Зі свого боку НАК "Нафтогаз України" через наслідки атак на газову інфраструктуру змушена додатково збільшити імпорт газу. За словами комерційного директора групи Сергія Федоренка, Україна досягла попередніх домовленостей про фінансування імпорту газу, який потрібен для проходження опалювального сезону.

