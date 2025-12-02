Зазначається, що газовики почнуть відновлювальні роботи щойно отримають дозвіл ДСНС.

Армія Російської Федерації 1 та 2 грудня атакувала дронами газову інфраструктуру України. В результаті були зафіксовані нові руйнування, повідомляє Міністерство енергетики.

Як зазначили в енергетичному відомстві, ворожі дрони атакували об’єкти, що забезпечують видобуток та зберігання газу. Внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав, але є руйнування на об’єктах.

"Рятувальники і оперативні служби працюють над усуненням наслідків атаки. Газовики розпочнуть відновлювальні роботи щойно отримають дозвіл ДСНС", - наголошується у повідомленні.

Атаки Росії на газову інфраструктуру України - останні новини

З початком осені Росія активізувала удари по газовій інфраструктурі. Зокрема, 16 жовтня ворог вшосте за місяць атакував газову інфраструктуру.

Удари російської окупаційної армії по газовій інфраструктурі, за неофіційними даними, вже знищили приблизно 60% газового виробництва України.

Через російські атаки Україна змушена збільшити імпорт газу для стабільного проходження опалювального сезону. Слід зазначити, що НАК "Нафтогаз України" досі шукає гроші для викупу необхідних обсягів блакитного палива, хоча опалювальний сезон вже розпочався.

