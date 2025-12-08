Нью-Делі нібито не планує змінювати політику закупівлі енергоресурсів.

Індія продовжить купувати нафту там, де це вигідно, щоб забезпечити власні економічні інтереси, заявив журналістам прессектерар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков.

Видання Reuters зазначає, що під час візиту до Нью-Делі минулого тижня Володимир Путін запропонував Індії безперебійні поставки палива. Зі свого боку, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков так прокоментував майбутні постачання палива з РФ до Індії:

Індія, як суверенна держава, здійснює зовнішньоторговельні операції та закуповує енергоресурси там, де це вигідно для Індії, і, наскільки ми розуміємо, наші індійські партнери продовжуватимуть цю політику для забезпечення своїх економічних інтересів.

У цьому контексті журналісти нагадують, що президент США Дональд Трамп у серпні подвоїв мита на індійські товари до 50%. Запровадження підвищених мит у Вашингтоні пояснили купівлею Індією російської нафти, яка "допомагає фінансувати війну Росії в Україні". Після оголошення США санкцій проти "Лукойлу" та "Роснефти" Індія зменшила імпорт російської нафти, але повністю від неї не відмовилася.

22 жовтня США вперше за часів президентства Дональда Трампа запровадили санкції проти РФ. Під удар потрапили російські нафтові гіганти "Лукойл" та "Роснефть".

Після запровадження нових обмежень Індія взяла курс на зменшення залежності від імпорту російської нафти. За даними ЗМІ, імпорт російської сировини планувалося скоротити майже до нуля.

Втім у листопаді Індія рекордно збільшила імпорт російської сировини, однак очікується, що цей показник суттєво впаде вже у грудні.

