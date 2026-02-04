Золота 'бульбашка', що фінансує російську воєнну машину, може луснути, - The Telegraph

Падіння золота може знищити спроможність Путіна продовжувати війну без колапсу російської економіки.

Російська економіка стрімко втрачає джерела наповнення бюджету. Експорт нафти падає, покупці відмовляються від російських енергоносіїв, а "золота бульбашка", що фінансувала війну, може луснути.

За даними видання The Telegraph, вибухове зростання ціни золота з початку повномасштабної війни проти України збільшило вартість російських резервів на понад 200 мільярдів доларів та компенсувало втрату доходів від нафти й газу. Це дозволило Кремлю уникнути глибокої економічної кризи.

Однак падіння ціни золота на 18% минулого тижня поставило під питання життєздатність цього ресурсу. До того ж Росія з 2022 року вже розпродала 71% золота із Фонду національного добробуту.

Відео дня

Видання зазначає, що наразі Володимир Путін має достатній запас, щоб продовжувати війну за сьогоднішньою ціною золота в 4925 доларів, що на 1900 доларів вище, ніж три роки тому.

Проте доходи Росії від експорту нафти впали на 24% минулого року і за останні три місяці пішли у вільне падіння через санкції проти компаній "Роснефть" і "Лукойл". Державні енергетичні компанії Китаю в основному призупинили закупівлі російської нафти, побоюючись вторинних санкцій. Індія також скорочує імпорт.

Через санкції та відмову покупців російська нафта Urals продається на 24 долари нижче за Brent, а фактичні доходи Росії падають до 35 доларів за барель.

"Існує потенційний надлишок у 3,5 мільйона барелів на день. Якщо ОПЕК не відступить від краю прірви і знову не обмежить видобуток, то ціна впаде до 30 доларів", - зазначив головний економіст енергетичної компанії Argus Девід Файф і вказав, що через це російська нафта практично не продаватиметься.

Крім того, Кремль стикається з тиском в Азії. Китай стрімко нарощує дешевий сланцевий газ у Сичуані. У деяких точках виробництво коштує лише 0,23 долара за кубометр, через що він стає дешевшим за російський трубопровідний газ.

"Останньою великою надією Путіна було продавати свій газ у Китай, але тепер не ясно, чи буде коли-небудь побудований газопровід "Сила Сибіру 2", - зазначив професор та експерт з питань газу в Атлантичній раді Алан Райлі.

Путін втрачає доходи від нафти та газу і може втратити "золоту подушку", що тримала економіку на плаву. Якщо золото впаде ще сильніше, Росія доведеться згортати війну.

"Росії потрібно виходити з України, поки це ще можливо. Путін все ще має достатній контроль над російським народом, щоб це зробити", - додав Райлі.

Економіка Росії - останні новини

22 січня у Мінфіні Росії заявили про проблеми з грошима. У російський бюджет на 2026 рік заклали ціну нафти на рівні 59 доларів. При цьому вже в грудні середня вартість бареля Urals показала зворотне зростання до 39 доларів.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році Російська Федерація конфіскувала рекордну кількість активів, але не могла отримати прибуток від їхнього продажу.

Російський державний "Газпромбанк" у своєму прогнозі вказував, що Фонд національного добробуту РФ може повністю вичерпатися трохи більше ніж через рік при збереженні поточних цін на нафту.

Вас також можуть зацікавити новини: