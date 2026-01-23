Росія втрачає ще одного великого покупця своєї нафти

Провідний індійський нафтопереробник замість російської нафти придбав мільйони барелів "чорного золота" в ОАЕ, Анголі та Бразилії

Провідна індійська нафтова компанія Indian oil купила 7 мільйонів барелів нафти, щоб замінити російську сировини, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, нафтопереробник придбав 1 млн барелів нафти з Об’єднаних арабських еміратів у компанії Shell та 2 млн барелів нафти сорту Upper Zakum у торгової компанії Mercuria. Крім цього, компанія придбала 2 мільйона барелів нафти з Анголи у компанії Exxon, а також 2 мільйони барелів бразильської сировини у компанії Petrobras.

Reuters зазначає, що індійські нафтопереробники відмовляються від закупівлі нафти в Росії та збільшують її імпорт з Близького Сходу. Видання вважає, що така стратегія може допомогти Нью-Делі укласти торговельну угоду з США про зниження мит.

Журналісти нагадують, що Індія стала одним з найбільших покупців російської нафти після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, але додають, що тамтешні НПЗ скоротили закупівлю російської сировини після санкцій США проти "Лукойла" та "Роснефти".

Відмова Індії від російської нафти - головні новини

Після оголошення США про запровадження санкцій проти російських нафтових гігантів "Лукойла" та "Роснефти", Індія, яка після початку повномасштабного вторгнення стала одним з найбільших покупців російської нафти, за даними ЗМІ, взяла курс на відмову від неї.

Разом з тим, у грудні стало відомо, що найбільший індійський нафтопереробник Reliance Industries отримав від США спеціальний дозвіл на закупівлю російської нафти у постачальників, які перебувають під американськими санкціями. Попри це експорт російської нафти до Індії у 2025 році прямував до мінімуму за три роки.

Більше того державна нафтопереробна компанія Bharat Petroleum Corp, за даними ЗМІ, купить нафту з Оману, Іраку та ОАЕ на заміну російській сировині.

