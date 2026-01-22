Ціни на російську нафту для Китаю пробили дно: до чого тут Індія

Bloomberg зазначає, що ще у серпні РФ продавала свою нафту Китаю дорожче за вартість нафти еталонної марки Brent.

Ціни на російську нафту Urals для Китаю впали до безпрецедентно низького рівня через різке зменшення попиту на російську сировину з боку іншого великого покупця - Індії, повідомляє Bloomberg.

За даними джерел видання, цього тижня РФ продає свою нафту Піднебесній зі знижкою у близько 10 доларів до вартості нафти марки Brent, тобто приблизно за 55 доларів за барель. Ймовірно, ця ціна включає вартість транспортування, оскільки у грудні середня вартість Urals опустилася нижче 40 доларів за барель.

"Для порівняння, у серпні премія становила близько 1 долара за барель вище за ф'ючерси на нафту марки Brent",- зазначає видання. Тобто у серпні, РФ продавала Китаю свою нафту навіть дорожче за вартість сировини сорту Brent.

Відео дня

Видання зазначає, що експорт нафти з Росії нещодавно впав до найнижчого рівня з серпня 2025 року. До того ж, за підсумками грудня 2025 року, експорт російської нафти до Індії впав до найнижчого рівня за останні три роки.

Санкції США проти РФ та обвал цін на російську нафту

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня 2025 року США оголосили про запровадження санкцій проти російських "Лукойла" та "Роснефти".

Відразу після запровадження американських обмежень, головний покупець російської нафти – Китай - частково призупинив її імпорт.

Інший топ-покупець російської сировини - Індія - стала на шлях відмови від російської нафти.

Через санкції та зниження попиту на свою нафту РФ була змушена суттєво знизити її вартість. Зокрема, у грудні вартість нафти марки Urals вперше за п’ять років опустилася нижче 40 доларів за барель.

Вас також можуть зацікавити новини: