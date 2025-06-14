Немає надій, що лідери на саміті "Групи семи" в Канаді погодяться на зниження.

США виступають проти зниження цінової стелі на продаж російської нафти, яка наразі встановлена на рівні 60 доларів за барель, і не відступають від цієї позиції.

Про це пише Bloomberg із посиланням на свої джерела, зазначаючи, що це послаблює надії Європи на те, що лідери на саміті "Групи семи" в Канаді погодяться на зниження.

"Остаточне рішення залишається за президентом Дональдом Трампом, і чиновники не втрачають надію, зазначають джерела. Але, за їхніми даними, поки що немає жодних змін у позиції, яку США виклали на зустрічі міністрів фінансів "Групи семи" на початку цього року", - зазначає видання.

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Нагадаємо, Європейський союз і Велика Британія прагнуть знизити обмеження з нинішніх 60 доларів за барель до 45 доларів, щоб чинити тиск на доходи Росії від продажу нафти, які важливі їй для продовження війни проти України.

При цьому, за словами одного з джерел, ЄС і Велика Британія можуть розглянути можливість зниження обмеження без участі США. Більша частина російської нафти транспортується поблизу європейських вод, тому самостійні дії можуть мати певний ефект. Водночас угода за участю всіх країн G-7 і з підтримкою США буде більш ефективною, підкреслює Bloomberg.

Санкції проти Росії

Раніше повідомлялося, що ЄС готує потужний санкційний удар по доходах Росії. До нового 18-го пакету санкцій можуть потрапити обмеження для діяльності газопроводів "Північний потік" і "Північний потік 2". Також під удар має потрапити російська нафта, зокрема 77 танкерів "тіньового" флоту РФ.

При цьому спецпредставник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван заявив, що ЄС не буде послаблювати антиросійські санкції "авансом", поки ще існують загрози українській безпеці.

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