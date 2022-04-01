Через п’ять років Росії не буде кому продавати свій газ, бо більшість європейських країн прийняли програми відмови від блакитного палива з РФ.
Про це сказав голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальної політики Андрій Герус в ефірі інформаційного телемарафону.
За його словами, європейцям буде вкрай важко відмовитись від російського газу до 2022 року, бо на ньому багато що зав’язано. Проте Німеччина вже задекларувала програму щодо заміщення у найближчі п’ять років російського газу, і так само будуть робити все більше європейських країн.
"Ми можемо отримати таку ситуацію, що років через п’ять абсолютна більшість європейських країн просто не буде купувати російський газ, і Росії нікуди буде продавати свій газ. Вони спробують продавати його в Азію, але ці обсяги будуть обмежені. Доходи Росії від енергоресурсів протягом наступних років все більше будуть падати", - сказав він.
Герус також вважає, що платити за російський газ рублями Європа не буде, попри відповідний наказ президента РФ Володимира Путіна.
"В рублях вони (країни ЄС – УНІАН) платити не будуть. Росія намагається всякими способами обійти санкції і підняти цінність російського рубля. Тому що на сьогодні – це фантик, папірець", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, раніше Євросоюз відмовився від оплати за російський газ у рублях, бо це суперечить існуючим контрактам.