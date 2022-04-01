Доходи Росії від енергоресурсів на протязі наступних років все більше будуть падати, вважає депутат.

Через п’ять років Росії не буде кому продавати свій газ, бо більшість європейських країн прийняли програми відмови від блакитного палива з РФ.

Про це сказав голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальної політики Андрій Герус в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, європейцям буде вкрай важко відмовитись від російського газу до 2022 року, бо на ньому багато що зав’язано. Проте Німеччина вже задекларувала програму щодо заміщення у найближчі п’ять років російського газу, і так само будуть робити все більше європейських країн.

"Ми можемо отримати таку ситуацію, що років через п’ять абсолютна більшість європейських країн просто не буде купувати російський газ, і Росії нікуди буде продавати свій газ. Вони спробують продавати його в Азію, але ці обсяги будуть обмежені. Доходи Росії від енергоресурсів протягом наступних років все більше будуть падати", - сказав він.

Герус також вважає, що платити за російський газ рублями Європа не буде, попри відповідний наказ президента РФ Володимира Путіна.

"В рублях вони (країни ЄС – УНІАН) платити не будуть. Росія намагається всякими способами обійти санкції і підняти цінність російського рубля. Тому що на сьогодні – це фантик, папірець", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Євросоюз відмовився від оплати за російський газ у рублях, бо це суперечить існуючим контрактам.

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