Це свідома дезінформація, яка суперечить офіційним заявам.

Росія поширює дезінформацію про брак вугілля і газу в Україні, щоб пережити найближчу зиму. Це фейки, які суперечать офіційній інформації від представників влади нашої держави.

Про поширення неправдивих відомостей повідомили в Центрі протидії дезінформації на офіційній сторінці в Facebook. За даними ЦПД, у ворожих Telegram-каналах зараз гуляє інформація про майбутні масові відключення українських споживачів від тепло- та електропостачання. А причина нібито криється в нестачі запасів газу і вугілля на зиму.

"Це свідома дезінформація Кремля, який використовує цю тему як засіб політичного тиску і намагається шляхом провокування паніки посіяти невіру в здатність влади забезпечити наявність тепла і електроенергії в будинках українців, замовчуючи про обстріли, які і провокують зникнення тепла і світла", — повідомили в ЦПД.

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У Центрі протидії дезінформації також послалися на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про достатню кількість палива в Україні, щоб стабільно пройти зиму. За його словами, наша країна підготувала 14 мільярдів кубометрів газу в сховищах і 1,3 мільйона тонн вугілля на складах.

Окремо варто відзначити зміни в бюджеті, які внесла Верховна Рада. У них передбачено додаткові 12,7 мільярдів гривень на закупівлю природного газу для проходження опалювального сезону. Кошти виділені за рахунок кредиту від Канади.

Відключення світла в Україні: остання інформація

Сьогодні вранці, 30 листопада, дефіцит електроенергії склав 27%. Це на 3% менше, ніж вчора. Кожна область все ще має ліміти споживання. Якщо вони перевищуються, задіюються аварійні відключення.

У Києві за минулу добу дефіцит електрики значно знизився — з 50% до 30-35%. Але цього все одно недостатньо, щоб перейти на планові відключення енергії.

Всі обленерго будуть перевірятися на предмет виконання графіків зі стабілізації енергомережі. Таке розпорядження Міністерство енергетики дало Державній інспекції енергетичного нагляду України.

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