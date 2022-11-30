Росія поширює дезінформацію про брак вугілля і газу в Україні, щоб пережити найближчу зиму. Це фейки, які суперечать офіційній інформації від представників влади нашої держави.
Про поширення неправдивих відомостей повідомили в Центрі протидії дезінформації на офіційній сторінці в Facebook. За даними ЦПД, у ворожих Telegram-каналах зараз гуляє інформація про майбутні масові відключення українських споживачів від тепло- та електропостачання. А причина нібито криється в нестачі запасів газу і вугілля на зиму.
"Це свідома дезінформація Кремля, який використовує цю тему як засіб політичного тиску і намагається шляхом провокування паніки посіяти невіру в здатність влади забезпечити наявність тепла і електроенергії в будинках українців, замовчуючи про обстріли, які і провокують зникнення тепла і світла", — повідомили в ЦПД.
У Центрі протидії дезінформації також послалися на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про достатню кількість палива в Україні, щоб стабільно пройти зиму. За його словами, наша країна підготувала 14 мільярдів кубометрів газу в сховищах і 1,3 мільйона тонн вугілля на складах.
Окремо варто відзначити зміни в бюджеті, які внесла Верховна Рада. У них передбачено додаткові 12,7 мільярдів гривень на закупівлю природного газу для проходження опалювального сезону. Кошти виділені за рахунок кредиту від Канади.
Відключення світла в Україні: остання інформація
- Сьогодні вранці, 30 листопада, дефіцит електроенергії склав 27%. Це на 3% менше, ніж вчора. Кожна область все ще має ліміти споживання. Якщо вони перевищуються, задіюються аварійні відключення.
- У Києві за минулу добу дефіцит електрики значно знизився — з 50% до 30-35%. Але цього все одно недостатньо, щоб перейти на планові відключення енергії.
- Всі обленерго будуть перевірятися на предмет виконання графіків зі стабілізації енергомережі. Таке розпорядження Міністерство енергетики дало Державній інспекції енергетичного нагляду України.