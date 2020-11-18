Національне антикорупційне бюро України спростовує інформацію про нібито закриття справи "Роттердам+" і заявляє, що розслідування було відновлено за рішенням Вищого антикорупційного суду.

Читайте такожЄБРР надасть Україні кредит на розробку родовищ - ШмигальПро це йдеться в повідомленні НАБУ, опублікованому в Twitter 17 листопада ввечері.

"Розслідування справи "Роттердам+" відновлено за рішенням ВАКС. Інформація про його нібито закриття не відповідає дійсності. Заявник відкликав скаргу через відсутність предмета спору", - йдеться в повідомленні.

8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам, причетним до впровадження так званої формули "Роттердам+", у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії було завдано збитків на суму 18,87 млрд грн.)

За даними НАБУ, серед підозрюваних – колишній голова Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк та екс-заступник начальника управління енергоринку НКРЕКП Володимир Бутовський.

Дії всіх шістьох кваліфіковані за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем), а представникам приватних компаній інкримінують пособництво. Вовк оголошений у міжнародний розшук.

У листопаді 2019 року ВАКС заочно заарештував Вовка і Бутовського, який також переховується від слідства.

27 серпня 2020 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила провадження у справі "Роттердам+" в частині, що стосується підозрюваних через не встановлення достатніх доказів для встановлення їх провини.

24 вересня Вищий антикорупційний суд відмовився відновлювати справу. Слідча суддя Катерина Широка заявила, що суд не бачить підстав "для проведення інших слідчих розшукових дій чи підстав вважати, що орган досудового розслідування не мав можливості зібрати достатньо доказів".

Вона також зазначила, що "правомірним виглядає висновок про те, що не встановлено достатньо доказів для доведення винуватості осіб у суді і вичерпані можливості для їх отримання, що свідчить про обґрунтованість постанови від 27 серпня про закриття кримінального провадження".

Водночас 27 жовтня ВАКС задовольнив скаргу "Нікопольського заводу феросплавів і скасував рішення прокурора САП про закриття справи".

17 листопада керівник прес-служби Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Вадим Кліщенко заявив про закриття провадження щодо поновлення справи "Роттердам+".