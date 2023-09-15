Причиною стали розбіжності між РФ і Туреччиною про те, хто повинен ним керувати.

Амбітний проект президента РФ Володимира Путіна по створення "газового хабу" у "дружній" Туреччині, який знову відкрив би "Газпрому" двері на європейський і світовий ринок, опинився на межі провалу.

Хоча з моменту, коли Путін оголосив про ідею хабу пройшов вже майже рік, російсько-турецькі переговори буксують і супроводжуються розбіжностями, повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, знайомі з ситуацією.

За словами одного з них, предметом суперечок стали управлінські питання. "Вони борються за те, хто повинен керувати хабом", - пояснило джерело агентства.

Відео дня

Інший співрозмовник Reuters, близький до "Газпрому", підтвердив "проблему": сторони не можуть домовитися про управління проектом.

Ідея створення газового хабу в Туреччині

У листопаді 2022 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом країни-агресора Володимиром Путіним обговорив пропозицію РФ створити хаб природного газу в Туреччині.

Росія близька до угоди з Туреччиною про створення центру торгівлі природним газом, оскільки Кремль шукає альтернативні маршрути експорту палива. Таку заяву зробив президент країни-агресора Володимир Путін на чорноморському курорті Сочі, відкриваючи зустріч з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Вас також можуть зацікавити новини: