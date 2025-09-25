Індійські посадовці просять США дозволити їм купувати підсанкційну сировину.

Індійські чиновники повідомили адміністрацію президента США Дональда Трампа, що необхідно для значного скорочення імпорту російської нафти. Нью-Делі просить дозволу на закупівлю "чорного золота" у Венесуели та Ірану, які знаходяться під санкціями, повідомляє Bloomberg.

За даними видання, представники Індії під час перемовин з американськими посадовцями у США підкреслили, що одночасне припинення поставок з Росії, Ірану і Венесуели - усіх основних виробників нафти - може призвести до стрибка світових цін.

Журналісти зазначають, що Індія припинила купувати іранську нафту ще у 2019 році, а найбільший приватний нафтопереробник країни Reliance Industries припинив закупівлі венесуельської нафти цього року через посилення санкцій з боку США.

Мита Трампа щодо Індії - головні новини

27 серпня президент США Дональд Трамп запровадив 50% мита на товари з Індії. Своє рішення американський лідер пояснив тим, що Нью-Делі закуповує російську нафту. Ще до того торговельні перемовини між країнами зайшли у глухий кут через спірні питання, як-от сільське господарство.

Після погроз Трампа новими митами індійські нафтопереробні заводи тимчасово призупинили купівлю російського "чорного золота".

Пізніше, зважаючи на непублічну сварку між прем’єром Індії та президентом США та "глухий кут" у торговельних перемовинах між Вашингтоном та Нью-Делі, індійські посадовці заявили, що і далі купуватимуть російську нафту.

Втім 10 вересня американський лідер змінив риторику стосовно Індії. Трамп повідомив, що його адміністрація продовжить торговельні перемовини з Індією. Згодом відбулася телефонна розмова між Трампом та Моді.

24 вересня Індія зробила крок у відповідь. Міністр торгівлі Індії Пійюш Гойал заговорив про збільшення закупівлі американської нафти та газу.

