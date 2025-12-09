За словами Орбана, з початку 2025 року через Туреччину до Угорщини надійшло 7,5 млрд кубометрів газу.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в понеділок, 8 грудня, на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом домовився про продовження постачання російського газу до Угорщини, повідомляє MTI.

Після закінчення переговорів з Ердоганом на пресконференції Орбан заявив про те, що вони обговорювали співпрацю у сфері енергетики.

Прем'єр Угорщини нагадав про нещодавню домовленість зі США, що американські санкції щодо російського газу та нафти не торкнуться Угорщини. Окрім цього, Росія гарантувала подальше їх постачання.

"Сьогодні ж було домовлено з президентом Ердоганом, що турки забезпечать маршрут для цього", - заявив Орбан.

Прем'єр Угорщини додав, що ця гарантія є "серйозним питанням" і може бути необхідною, оскільки тільки цього року через Туреччину до Угорщини надійшло 7,5 млрд кубометрів газу.

Раніше УНІАН повідомляв, що колумніст Гейвін Маквайєр припускає, що не тільки Угорщина та Словаччина будуть проти поступового припинення імпорту російського природного газу до 2027 року, оскільки є й інші країни ЄС, які залежать від дешевого "блакитного палива" країни-агресора. Зокрема, Італія є найбільш залежною від газу економікою Європи. Також в цьому списку вказуються й Нідерланди. Примітно, що значну частку газу в енергетичному балансі має Велика Британія, яка не є членом ЄС. Маквайер підсумував, що шість великих європейських країн залежать від природного газу на 30% або більше. Примітно, що в цьому списку згадується й Україна.

Також ми писали, що міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар закликав Росію та Україну не втручати його країну в війну та залишити в спокої енергетичну інфраструктуру. Байрактар підкреслив, що Туреччині необхідно забезпечити безперебійність енергопотоків. Тому він заявив, що такі маршрути, як трубопровід Каспійського трубопровідного консорціуму, мають бути безпечними.

