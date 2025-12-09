Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в понеділок, 8 грудня, на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом домовився про продовження постачання російського газу до Угорщини, повідомляє MTI.
Після закінчення переговорів з Ердоганом на пресконференції Орбан заявив про те, що вони обговорювали співпрацю у сфері енергетики.
Прем'єр Угорщини нагадав про нещодавню домовленість зі США, що американські санкції щодо російського газу та нафти не торкнуться Угорщини. Окрім цього, Росія гарантувала подальше їх постачання.
"Сьогодні ж було домовлено з президентом Ердоганом, що турки забезпечать маршрут для цього", - заявив Орбан.
Прем'єр Угорщини додав, що ця гарантія є "серйозним питанням" і може бути необхідною, оскільки тільки цього року через Туреччину до Угорщини надійшло 7,5 млрд кубометрів газу.
Відмова від російських нафти та газу: останні новини
Раніше УНІАН повідомляв, що колумніст Гейвін Маквайєр припускає, що не тільки Угорщина та Словаччина будуть проти поступового припинення імпорту російського природного газу до 2027 року, оскільки є й інші країни ЄС, які залежать від дешевого "блакитного палива" країни-агресора. Зокрема, Італія є найбільш залежною від газу економікою Європи. Також в цьому списку вказуються й Нідерланди. Примітно, що значну частку газу в енергетичному балансі має Велика Британія, яка не є членом ЄС. Маквайер підсумував, що шість великих європейських країн залежать від природного газу на 30% або більше. Примітно, що в цьому списку згадується й Україна.
Також ми писали, що міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар закликав Росію та Україну не втручати його країну в війну та залишити в спокої енергетичну інфраструктуру. Байрактар підкреслив, що Туреччині необхідно забезпечити безперебійність енергопотоків. Тому він заявив, що такі маршрути, як трубопровід Каспійського трубопровідного консорціуму, мають бути безпечними.