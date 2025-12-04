Також турецький міністр прокоментував нещодавній візит президента України Володимира Зеленського в Анкару і розповів, про що йшлося на переговорах.

Туреччина закликала РФ та Україну не втручатися її у війну і залишити в спокої енергетичну інфраструктуру.

"Сподіваємося, ця жахлива війна закінчиться. Але відсьогодні ми закликаємо Росію та Україну не втручатися в цю війну нашу енергетичну інфраструктуру", - заявив міністр енергетики Алпарслан Байрактар, передає Reuters.

"Нам необхідно забезпечити безперебійність енергопотоків", - сказав він, додавши, що такі маршрути, як трубопровід Каспійського трубопровідного консорціуму, мають бути безпечними.

Нагадаємо, трубопровід Каспійського трубопровідного консорціуму, яким транспортується понад 80% експортованої казахстанської нафти, у суботу призупиняв роботу після того, як термінал у російському порту Новоросійська було пошкоджено внаслідок атаки українського безпілотника.

Видання зазначило, що вчора на зустрічі НАТО Анкара заявила, що удари по російських суднах біля берегів Туреччини неприйнятні, і попередила обидві сторони.

Також турецький міністр прокоментував нещодавній візит президента України Володимира Зеленського до Анкари.

"Тема, яку ми обговорювали із Зеленським, полягала в тому, що вони просили нас допомогти з поставками газу в Україну", - сказав Байрактар.

Він сказав, що наразі турецька державна енергетична компанія BOTAS і "Нафтогаз України" працюють над тим, як Анкара могла б допомогти Києву.

Байрактар не став вдаватися в подробиці, але сказав, що Україна володіє "величезними потужностями" в підземних сховищах, що означає, що вона може зберігати енергію, отриману влітку за низькою ціною, для зими.

Атаки в Чорному морі

2 грудня російський нафтовий танкер "Мідволга-2", який прямував із РФ до Туреччини з вантажем соняшникової олії, був атакований недалеко від північного узбережжя Туреччини.

Тоді в повідомленні Управління морських справ Міністерства транспорту Туреччини йшлося про те, що корабель не просив про допомогу, і його 13 членів екіпажу не постраждали.

