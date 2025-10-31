Після цих санкцій Росія може втратити 50 млрд доларів у наступному році, розповів президент.

Санкції США щодо російських компаній почнуть діяти 20 листопада 2025 року. Про це під час пресконференції розповів президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНІАН.

"Американські санкції почнуть діяти, напевно, 20 листопада 2025 року, якщо не будуть якісь кроки вліво-право. Після цих санкцій Росія, за нашими даними, втратить 50 млрд доларів у наступному році", - сказав президент.

Водночас, наголосив він, важливо також впливати на треті країни, які продовжують торгувати з РФ, наповнюючи її бюджет.

Відео дня

"Наприклад, Китай імпортував на 120 млрд. Уявіть собі, США впроваджують санкції, скорочення буде 50, а імпорт тільки Китаю - 120 млрд. Вони найбільший гравець, помічник у цій війні. Це факт. 120 млрд - це серйозна сума", - додав Зеленський.

Президент зазначив, що наступного року Росія розраховує витратити близько 210 млрд доларів на війну проти України.

"Ми бачимо від Служби безпеки й від зовнішньої розвідки, ми бачимо, де вони хочуть збільшитись, і ми повинні працювати, щоб у них не виходило. Вони хочуть збільшувати БпЛА, FPV й інші, вони хочуть збільшувати КАБи. Ми не бачимо збільшення, вже зараз не бачимо можливості не тільки через гроші, а й через санкціоновані підприємства, тобто елементів не вистачає. Це ракети, ми не бачимо, що вони будуть збільшені", – сказав Зеленський.

За словами президента, РФ також хоче наростити виробництво боєприпасів до артилерії та мінометів з 7 до 8 млн наступного року. Президент також розповів про санкції щодо виробників гіперзвукової ракетної системи середньої дальності "Орєшнік".

"У нас є список, ми передаємо колегам. 25 виробників, які працюють на те, щоб "Орєшнік" вони могли виробляти. Хоч і небагато, але, тим не менше, шість на рік. Двадцять п'ять виробників, відповідно, російських компаній. І вони не санкціоновані. І це дуже важливо - санкціонувати ці компанії", – пояснив Зеленський.

Санкції проти РФ: важливі новини

Раніше журналісти Reuters повідомляли, що індійські компанії перестали розміщувати нові замовлення на закупівлю російської нафти з моменту введення нових санкцій США проти російських нафтових гігантів "Лукойла" та "Роснефти". Також найбільший в Індії покупець російської нафти - компанія Reliance - повідомив, що дотримуватиметься нових обмежень

Утім, уже згодом Reuters повідомляв, що індійські НПЗ вигадали, як отримати російську нафту в обхід санкцій США, використовуючи посередників.

Також журналісти Reuters повідомляли, що прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Токіо зазначила, що її країні буде складно відмовитися від подальшого імпорту російського газу.

Вас також можуть зацікавити новини: