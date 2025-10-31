Солдати переміщували нову мінометну платформу на "універсальних" піхотних машинах армії.

Армія США у рамках посилення маневреності власних підрозділів у бою протестувала нову мобільну мінометну систему за принципом "shoot and scoot" - легкий 81-мм мінометний комплекс під назвою Scorpion Light від компанії Global Military Products.

Як повідомляє Defense News, систему тестували бійці 2-го батальйону 35-го піхотного полку на полігоні на Гавайях.

Зазначається, що випробування проводилися в рамках програми армії "Трансформація в контакті 2.0", у рамках якої випробовують різне експериментальне озброєння. Солдати переміщували нову мінометну платформу на "універсальних" піхотних машинах армії, які призначені для переміщення та транспортування військ на високих швидкостях.

Крім самої мінометної системи, машина також може перевозити боєзапас у 72 снаряди. Швидкострільність становить вісім пострілів за хвилину. Вона також може інтегруватися зі сторонніми системами наведення.

В виданні поінформували також, що система, встановлена на універсальних машинах, достатньо легка, щоб перевозитися всередині гелікоптера Chinook або на підвісці під гелікоптером Black Hawk.

Попри це, у армії США поки що не коментують тестування їхніми військовими системи Scorpion, а також невідомо, чи мають вони плани щодо його прийняття на озброєння.

Інша зброя для армії США

Як повідомляв УНІАН, США замовили у шведського оборонного гіганта Saab нові протидронові радари Giraffe 1X за $48 млн.

Контракт спрямований на боротьбу з невідомими та російськими БпЛА, які останній час активно загрожують базам країн НАТО. Угоду підписали у третьому кварталі 2025 року, або липні-вересні, з початком постачань вже у 2026 році.

Контракт спрямований на підтримку партнерів у сфері безпеки. Тож досить ймовірно, що після отримання радари будуть розгорнуті для захисту країн НАТО.

Крім того, ми розповідали, що у США створили безпілотний винищувач для війни з Китаєм. Американська компанія Shield AI стверджує, що її розробка врятує США від ганебної поразки за сценарієм, якщо китайцям вдастся вивести з ладу не лише літаки, але й аеродроми США в західній частині Тихого океану.

