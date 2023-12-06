Ліміт ціни на російську морську нафту сприяв розвитку прибуткового бізнесу для десятків торговців і судноплавних компаній, які важко відстежити.

Щомісячний дохід Росії від експорту нафти наразі більший, ніж до вторгнення в Україну. Залучені власники суден і трейдери допомогли РФ обійти обмеження ціни на нафту. Близько 11 мільярдів доларів щорічно "випаровуються" між моментом, коли нафта покине Росію, до моменту, коли вона досягне покупців, пише Bloomberg.

Надходження Росії від нафтодоларів майже подвоїлися. Так, у жовтні 2023 року чисті доходи від нафти склали 11,3 мільярда доларів, або 31% від загального доходу державного бюджету за місяць. Це найвища цифра з травня 2022 року, яка перевищила показники будь-якого окремого місяця за рік до вторгнення в Україну.

Ліміт ціни на російську морську нафту в 60 доларів за барель, який запровадили для зменшення доходів Москви, сприяв розвитку прибуткового бізнесу для десятків торговців і судноплавних компаній, які важко відстежити.

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Як зазначив старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Едді Фішман, тіньовий флот і альтернативи західному морському страхуванню не є новими. Іран використовує їх роками. Тепер таку можливість практикує РФ.

За допомогою тіньового флоту цього року було перевезено близько 45% російської нафти. А разом із внутрішніми тіньові власники флоту перемістили понад 70% російських нафтових вантажів за перші дев’ять місяців 2023-го. Це дозволило Москві зберегти контроль над своїм експортом і поступово підвищувати ціни.

Враховуючи, що цього року Росія експортувала близько 3,5 мільйона барелів нафти на день, це означає, що близько 11 мільярдів доларів йде на те, що можна назвати розподілом поставок. Частина з них є законнми витратами на доставку, але більшість проходять через анонімних торговців або невідомі транспортні компанії.

"Санкції мають добрі наміри, але в підсумку вони призвели до того, що великий флот застарілих танкерів працює поза зоною досяжності західних регуляторів, імовірно, з неякісним страхуванням", – заявив старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Бен Кехілл.

Водночас обмеження ціни на нафту було структуровано таким чином, щоб компанії з країн "Великої сімки" не могли надавати Росії послуги з доставки та страхування. ЄС заборонив майже весь імпорт нафти з Росії.

Санкції проти РФ

Раніше УНІАН повідомляв, що 1 грудня Сполучені Штати ввели санкції проти трьох компаній і трьох нафтових танкерів, які перевозили російську нафту вище цінової межі в 60 доларів за барель. Санкції стосувалися двох компаній з ОАЕ та одної - з Ліберії.

У листопаді США ввели нові санкції проти російських компаній і ліберійських танкерів, що перевозили нафту з Росії.

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