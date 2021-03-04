За інформацією компанії "Полтавагаз збут", "Нафтогаз" безпідставно відмовився виконувати річний контракт на постачання газу, що позбавило підприємство ресурсу для поставок населенню в березні.

Через агресивне захоплення ринку газу для населення Національною акціонерною компанією " Нафтогаз України "за допомогою інструменту постачальника" останньої надії "ще один великий постачальник газу - "Полтавагаз збут" втратив усіх своїх клієнтів.

Згідно з повідомленням компанії, "газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", що входить до групи" Нафтогаз", з кінця лютого 2021 року безпідставно відмовилася виконувати річний контракт на постачання газу компанії "Полтавагаз збут", що позбавило підприємство ресурсу для поставок населенню в березні.

Крім цього, компанія, як і інші збутові підприємства на ринку, зіткнулася з фінансовими труднощами через введення урядом граничної ціни на газ для населення розміром 6,99 грн за кубометр без будь-яких компенсаторних механізмів. Компанії змушені закуповувати газ на відкритому ринку, де ціна істотно вище граничної ціни, встановленої урядом.

"Відмова постачати газ в обумовлених обсягах, недостатність власних фінансових ресурсів для придбання природного газу - все це разом призвело до неможливості компанії "Полтавагаз збут" здійснювати постачання природного газу побутовим споживачам у березні 2021 року", - сказано в повідомленні.

"У зв'язку з викладеними обставинами, всі побутові споживачі газу компанії "Полтавагаз збут "з березня 2021 року отримуватимуть природний газ від "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України". Ця компанія буде поставляти газ всім побутовим споживачам, як "постачальник останньої надії" (ПОН), за встановленою урядом на березень граничною ціною - 6,99 грн за 1 куб", - додали в компанії.

Як повідомляв УНІАН, раніше член Правління Української енергетичної асоціації Дмитро Марунич повідомив, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" збільшує свою частку на ринку газу за рахунок "рейдерства під прикриттям держави".

За інформацією експерта, в липні був створений інструмент "красивого відбирання клієнтів" - постачальник" останньої надії "(ПОН), умови відбору якого були виписані виключно під "Нафтогаз".

Як приклад експерт навів: "Мелітопольгаз", "Смарт газ систем", "Гадячгаз", "Херсонрегіонгаз", "Донецькоблгаз", "Монтажник", "Газпостачсервіс", Кременецький УПРГ. Всі клієнти цих компаній були переведені на поставки від "Нафтогазу", оскільки він є постачальником "останньої надії".

Марунич підрахував, що якби "Нафтогаз" не використовував агресивне захоплення ринку, то у компанії зараз було б не 1,2 мільйона споживачів, а близько 330 тисяч.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня 2020 року в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які отримали можливість самостійно обирати собі постачальника газу.

У січні 2021 року уряд встановив граничну ціну на газ для населення в розмірі 6,99 грн за кубометр, яка діятиме до 31 березня 2021 року.

У липні Кабінет Міністрів України затвердив постанову, якою "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України "була визначена постачальником "останньої надії" в рамках відкриття конкурентного ринку газу для населення.

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Автор: УНІАН