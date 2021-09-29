Готовність країни до зими перевищує 90%.

Готовність України до нового опалювального сезону перевищує 90%.

Про це у вступному слові на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Готовність понад 90% по всій країні, а деякі міста готові практично на 100%. Опалення місцева влада включить, як тільки середньодобова температура впаде нижче 8 градусів і буде триматись так не менше трьох днів", - сказав він.

Читайте також"Не більше, ніж розраховано": в Кабміні зробили жорстку заяву щодо тарифів на опалення та гарячу водуТакож прем’єр додав, що Україна накопичила 18,8 млрд кубометрів газу та має достатньо коштів на закупівлю блакитного палива для сталого проходження зими.

Як повідомляв УНІАН, раніше Шмигаль заявляв, що Кабінет міністрів не бачить підстав для підвищення тарифів на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону.

За його словами, уряд постійно спілкується з органами місцевого самоврядування, які будуть встановлювати тарифи на тепло та гарячу воду, щоб вони залишились на рівні минулого року.

Шмигаль сказав, що не бачить підстав у місцевого самоврядування підвищувати тарифи та запевнив у готовності уряду "підставити плече".

Перед цим Кабінет міністрів затвердив методику визначення різниці в тарифах на тепло та гарячу воду для теплогенеруючих підприємств.

Також Шмигаль додав, що цей крок дозволить місцевій владі взяти на себе відповідальність за тарифи на тепло та гарячу воду, а також навести лад з комунальними підприємствами.

Автор: Дмитро Шварц