Ситуація з електроенергією продовжує поліпшуватися, очікуваний дефіцит на сьогодні складе 17,5%.
Як повідомляє Міністерство енергетики в Телеграм-каналі, у зв'язку з бойовими діями найскладніша ситуація зі знеструмленнями в Донецькій, Херсонській та Харківській областях.
Крім того, через дефіцит генеруючої потужності найбільша частка відключених споживачів у Кіровоградській, Волинській та Вінницькій областях.
"У п'ятницю, 3 лютого 2023 р., завдяки вжитим заходам, а також метрологічним умовам ситуація з електропостачанням продовжує поліпшуватися. Так, очікуваний дефіцит електричної потужності на вечірній максимум складе близько 17,5% від потреби", - йдеться в повідомленні.
Обмеження споживання електроенергії здійснюється НЕК "Укренерго" шляхом доведення до всіх операторів систем розподілу (ОСР) лімітів споживання, які діють протягом доби. Кожен ОСР в межах доведеного ліміту в своїй області складає графіки погодинних відключень і інформує про це споживачів. У разі перевищення ліміту застосовуються аварійні відключення електроенергії.
Ситуація в енергосистемі України:
Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. З того моменту по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.
Ворог не припиняє ракетні удари по енергосистемі України.
Більше 10 ГВт основних встановлених потужностей поки недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.
Крім АЕС, інші електростанції-це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання в пікові ранкові та вечірні години, коли існує найбільший дефіцит.
За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, за відсутності нових обстрілів до кінця лютого вдасться скоротити дефіцит удвічі.