Через дефіцит генеруючої потужності найбільша частка відключених споживачів у Кіровоградській, Волинській та Вінницькій областях.

Ситуація з електроенергією продовжує поліпшуватися, очікуваний дефіцит на сьогодні складе 17,5%.

Як повідомляє Міністерство енергетики в Телеграм-каналі, у зв'язку з бойовими діями найскладніша ситуація зі знеструмленнями в Донецькій, Херсонській та Харківській областях.

Крім того, через дефіцит генеруючої потужності найбільша частка відключених споживачів у Кіровоградській, Волинській та Вінницькій областях.

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"У п'ятницю, 3 лютого 2023 р., завдяки вжитим заходам, а також метрологічним умовам ситуація з електропостачанням продовжує поліпшуватися. Так, очікуваний дефіцит електричної потужності на вечірній максимум складе близько 17,5% від потреби", - йдеться в повідомленні.

Обмеження споживання електроенергії здійснюється НЕК "Укренерго" шляхом доведення до всіх операторів систем розподілу (ОСР) лімітів споживання, які діють протягом доби. Кожен ОСР в межах доведеного ліміту в своїй області складає графіки погодинних відключень і інформує про це споживачів. У разі перевищення ліміту застосовуються аварійні відключення електроенергії.

Ситуація в енергосистемі України:

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. З того моменту по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Ворог не припиняє ракетні удари по енергосистемі України.

Більше 10 ГВт основних встановлених потужностей поки недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Крім АЕС, інші електростанції-це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання в пікові ранкові та вечірні години, коли існує найбільший дефіцит.

За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, за відсутності нових обстрілів до кінця лютого вдасться скоротити дефіцит удвічі.

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