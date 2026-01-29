У ЄС анонсували кінець 'тіньового флоту' Росії

Кая Каллас повідомила, що ЄС планує схвалити новий пакет антиросійських санкцій 24 лютого.

20-й пакет санкцій ЄС проти РФ повинен заблокувати російський "тіньовий флот", який дозволяє Кремлю отримувати доходи від нафти. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед Радою міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, повідомляє Le Monde.

Він зазначив, що Франція вже почала протидіяти російським танкерам, затримавши один з них у Середземному морі.

Барро також зауважив, що Росія не демонструє бажання йти на мир. За його словами, про це свідчать численні удари РФ по українській цивільній та енергетичній інфраструктурі.

"Саме тому ми продовжуємо нашу роботу, щоб забезпечити, щоб 20-й пакет санкцій проти Росії був таким же потужним, як 18-й та 19-й", - пояснив міністр.

У свою чергу, як заявила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас після засідання, ЄС планує схвалити новий пакет антиросійських санкцій 24 лютого.

За її словами, пропонуються різні варіанти: включно з повною забороною морських послуг, а також питаннями енергетичних санкцій та обмеженнями для мінеральних добрив. Проте, за її словами, наразі передчасно говорити про згоду між державами-членами ЄС щодо вмісту пакета.

"Сьогодні ми мали багато розмов – і тепер продовжуємо працювати над цим", - сказала вона журналістам.

Санкції ЄС проти РФ

Дедалі більше танкерів тіньового флоту потрапляють до санкційних списків Заходу. Зокрема, в рамках 19-го пакету санкцій ЄС проти РФ, блок додав до "чорного списку" 118 суден "тіньового флоту".

Водночас деякі країни ЄС не завжди затримують кораблі "тіньового флоту", а, навіть надають їм підтримку. Так, іспанські рятувальники не затримали підсанкційний корабель "тіньового флоту", а натомість супроводили його до безпечного порту.

