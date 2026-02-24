Найбільший удар з початку війни: Британія оголосила нові потужні санкції проти Росії

Під обмеження потрапила одна з найбільших у світі нафтопровідних компаній - "Транснєфть".

Велика Британія на четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, оголосила про запровадження найбільшого пакета санкцій проти РФ з 2022 року. Про це йдеться на сайті британського уряду.

Зазначається, що Лондон оголосив про майже 300 нових санкцій, спрямованих проти ключових джерел доходів Росії від енергетики, включаючи експорт нафти, та ключових постачальників військового обладнання, яке використовується у війні.

Зокрема, під обмеження потрапила одна з найбільших у світі нафтопровідних компаній - "Транснєфть", яка транспортує понад 80% російського експорту нафти. Це має ще більше ускладнити Росії пошук покупців для "чорного золота", якуе вже і так під санкціями.

За даними британського уряду, міжнародні санкції вже позбавили Володимира Путіна понад 450 млрд доларів, що еквівалентно фінансуванню ще двох років війни. При цьому доходи Росії від нафти нині найнижчі з 2020 року, а економіка країни стагнує.

Нові обмеження також спрямовані проти мережі суден і компаній, що допомагають РФ обходити санкції та торгувати нафтою. Під санкції на "тіньовий флот" потрапили 175 компаній нафтової мережі 2Rivers, а також 48 танкерів, які перевозять російську нафту.

Крім того, санкції стосуються:

49 юридичних та фізичних осіб, причетних до підтримки військової машини Росії та постачанням компонентів для зброї і дронів, включаючи міжнародних постачальників, які надають життєво необхідні товари, компоненти та технології для російських дронів та іншої зброї;

трьох компаній у сфері цивільної ядерної енергетики;

шести об’єктів у російській галузі скрапленого природного газу (СПГ);

дев’яти російських банків, які обробляють міжнародні платежі, важливі для фінансування війни.

У Євросоюзі досі не можуть ухвалити новий пакет санкцій проти РФ, який фокусується на енергетичному секторі, фінансових послугах і торгівлі Росії.

22 лютого міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт заблокує 20-й пакет санкцій проти Росії. Він зазначив, що його країна не дозволить ухвалювати важливі для Києва рішення, поки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба". Проте міністри закордонних справ Євросоюзу закликатимуть Будапешт переглянути своє рішення про блокування наступного пакету санкцій проти Москви.

Водночас 23 лютого Європейський Союз продовжив дію санкцій проти Російської Федерації ще на рік – до 24 лютого 2027 року.

