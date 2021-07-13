Як зазначив експерт, дрібні компанії не перенесуть коливання ціни на ринку після введення річного тарифу.

Нова ціна на газ, озвучена населенню, стане поштовхом для прискорення темпів інфляції в Україні.

Такий прогноз озвучив аналітик центру DiXi Group Андрій Урста, повідомляє НВ.

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На думку експерта, зростання цін на газ призведе до зростання тарифу на доставку газу.

Як зазначив Урста, близько половини витрат облгазів, пов'язаних з розподілом палива, припадають саме на закупівлю газу для технологічних процесів.

"Така компенсація може бути закладена Регулятором (НКРЕКП) при наступному перегляді тарифів", — зазначив експерт.

Крім того, експерт упевнений, що підвищення тарифів на газ спровокує зростання боргів облгазів перед Оператором ГТС України за додатковий відбір газу.

Крім того, буде завдано удару по роздрібних постачальниках газу для кінцевих споживачів. Як зазначив експерт, дрібні компанії не перенесуть коливання ціни на ринку після введення річного тарифу.

За словами експерта, основним вигодоодержувачем в ситуації, що склалася будуть газовидобувні компанії, які отримають додатковий ресурс для інвестицій у збільшення видобутку.

Ринок газу в Україні

З 1 серпня 2020 року в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які отримали можливість самостійно обирати собі постачальника газу. Також завершився термін дії публічних спеціальних зобов'язань держкомпанії НАК "Нафтогаз України" для населення, але теплокомуненерго продовжать отримувати газ за регульованою "Нафтогазом" ціною до травня 2021 року.

У березні 2021 року НАК "Нафтогаз України" встановив оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 6,28 грн за кубометр, що на 8% нижче лютневої ціни.

Всі постачальники автоматично перевели своїх клієнтів на річні тарифні плани, фіксуючи ціну з 1 травня 2021 по 30 Квітня 2022 року.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" на квітень встановила оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 6,52 грн за кубометр, що на 4% вище, ніж вартість газу для теплокомуненерго в березні.

Раніше "Нафтогаз" показав вартість газу на липень в рамках місячного тарифу, вона становила 13,13 грн за куб.м. це на 1,19 грн, або 10% більше, ніж було в червні.

НАК "Нафтогаз України" з 1 липня 2021 року відмовився від тарифу "Місячний" і запропонував клієнтам нову ціну на газ. Блакитне паливо реалізовуватимуть за єдиною ціною в рамках річного тарифного плану "Фіксований".

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Автор: Олена Коваленко