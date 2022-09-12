Ціни на газ в Європі впали більш ніж на сім відсотків.

12 вересня, ціни на газ у Європі впали більш ніж на сім відсотків.

Жовтневий ф'ючерс на біржі ICE торгувався на рівні 2020 доларів за тисячу кубометрів.

Вартість палива, попри зупинку газопроводу "Північний потік", незмінно знижується. Причиною для такої динаміки залишаються як збільшення поставок зрідженого природного газу (СПГ) з США, так і помітно перевищує план рівень заповнення сховищ.

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Ряд країн, в тому числі такі великі, як Польща і Франція, вже гарантували успішне проходження зимового періоду. Одним з найбільш постраждалих членів Євросоюзу виявиться Німеччина.

Однак, як показало опитування Інституту вивчення громадської думки Civey, більшість громадян цієї країни підтримують продовження тиску на Росію і готові потерпіти підвищення цін.

Ситуація з газом:

31 серпня 2022 року "Газпром" призупинив поставки газу в Європу по "Північному потоку".

Компанія заявила, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до їх усунення.

Але за словами Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни "Північного потоку", подібна поломка не має зупиняти роботу трубопроводу.

"Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбіни та можуть бути усунені на місці. Це звичайна процедура в рамках ремонтних робіт", - повідомили в Siemens Energy.

Увечері 2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік" на невизначений термін. У Білому домі і Єврокомісії відреагувавши на рішення РФ.

Найбільший імпортер газу в Німеччині оголосив про припинення закупівель енергоносія з РФ. А за даними ЗМІ, в Євросоюзі домовилися про обмеження ціни на російський газ.

Тим часом РФ вдалася до прямого шантажу. Вона пообіцяла відновити постачання газу по "Північному потоку" після зняття санкцій.

10 вересня 2022 року федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц заявив про те, що Німеччина готова до значного зниження поставок газу з Росії.

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